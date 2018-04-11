سجن استرالية اختلقت إصابتها بالسرطان لجمع الأموال

مصدر الصورة Facebook Image caption ادعت هانا ديكنسون الإصابة بالسرطان

سجنت امرأة استرالية ثلاثة أشهر بعد أن زعمت أنها مصابة بالسرطان للاحتيال على أسرتها وأصدقائها للحصول على المال.

وحصلت هانا ديكنسون، 24 عاما، على 42 ألف دولار استرالي (31 ألف دولار أمريكي) بعد أن قالت لوالديها وأسرتها إنها مصابة بالسرطان في مرحلة متأخرة وتحتاج للعلاج في الخارج.

وعلمت المحكمة أن والديها حصلوا على تبرعات من أصدقائهم، وأن ديكنسون أنفقت النقود على العطلات والحفلات.

وقال القاضي إن احتيال ديكنسون للحصول على المال "أمر حقير".

وأقرت ديكنسون في المحكمة بالحصول على أموال عن طريق الاحتيال.

وقال القاضي في حكمه "انتُهكت رغبة الناس للمساعدة والثقة. إنهم أشخاص تبرعوا بالمال الذي تعبوا في الحصول عليه".

واستمعت المحكمة إلى أن شخصا تبرع لدكنسون بعشرة آلاف دولار بعد خروجه من المستشفى بعد علاجه من السرطان. وأعطاها شخص آخر مبالغ مالية أربع مرات.

واكتشفت الخدعة عندما أعرب شخص آخر عن شكوكه أمام الشرطة بعد مشاهدة صور ديكنسون على فيسبوك.

وقالت بفرلي لنزي، محامية الدفاع عن ديكنسون، إنه يجب العفو عن موكلتها لأنها "طوت صفحة الماضي".

وقارنت لنزي قضية موكلتها بقضية المدونة الاسترالية الشهيرة بل غيبسون، التي تم تغريمها 410000 دولار استرالي العام الماضي بعد أن زعمت التغلب على سرطان المخ.

وقالت لنزي إن جريمة موكلتها أقل بكثير من جريمة غبسون.

وقالت لنزي إن موكلتها ستستأنف الحكم.