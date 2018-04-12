منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: تسميم سكريبال جرى بمادة كيماوية

Image caption نفت روسيا استهداف الجاسوس السابق وابنته

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ماخلصت إليه السلطات البريطانية من نتائج بخصوص المادة الكيماوية المستعملة في محاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

ورغم أن المنظمة لم تذكر أن اسم المادة هو "نوفيتشوك"، إلا أنها قالت إنها تتفق مع النتائج التي توصلت إليها بريطانيا.

غاز الأعصاب "استخدم في محاولة قتل" الجاسوس سكريبل

ما هو "غاز الأعصاب" وماذا يفعل؟

لكن روسيا تنكر ضلوعها في أي هجوم على سكريبال، منافية بذلك تصريحات رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التي اتهمت فيها موسكو بمحاولة قتل الجاسوس السابق وابنته.

وأجرت المنظمة التحاليل بطلب من الحكومة البريطانية.