ترامب يأمر بضرب سوريا.. وانفجارات ضخمة في دمشق

مصدر الصورة AFP

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أعطى أوامره بضرب سوريا ردا على هجماتها الكيماوية.

وأضاف ترامب،في بيان متلفز له، السبت: "بوتين وحكومته تعهدا بإزالة الأسلحة الكيماوية السورية في السابق وضربات اليوم هي نتيجه لفشل روسيا في ذلك."

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها سمحت للقوات البريطانية بتوجيه ضربات منسقة لتقليص قدرات النظام السوري.

وأفادت وكالتا رويترز وفرانس برس بسماع دوي انفجارات ضخمة في الجزء الشرقي من العاصمة السورية، دمشق.

وشدد ترامب على أنه "بنهاية الحرب العالمية الأولى قُتل الآلاف بسبب الأسلحة الكيماوية، ولا نريد أن نرى ذلك يتكرر مرة أخرى."

وأضاف أن "ضرباتنا اليوم هي بسبب عجز روسيا عن لجم دكتاتور سوريا."

في المقابل، أعلن النظام السوري عن تعرضه لما سماه "عدوان أمريكي فرنسي بريطاني".

وقالت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إن المضادات الجوية السورية تتصدى للضربات.