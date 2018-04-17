فرينا إيفانز: "في عام 1958، ظهر والدي في بطاقة بريدية من تويكنهام في لندن. وبعد 50 عاماً أي في عام 2008، عندما كان عمر والدي 93 عاماً، أعدت تصويره في نفس المكان الذي التقطت فيه الصورة الأولى، ليظهر والدي في الجزء السفلي من الصورة. كان يقف على الجسر وينظر نحو نهر التايمز وجزيرة إيل باي. وأنا كوالدي، ولدت وترعرعت في تويكنهام".