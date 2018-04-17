بعدسة القراء "موطن"

  • 17 أبريل/ نيسان 2018

نستعرض مجموعة من أهم صور القراء التي وصلتنا هذا الأسبوع والتي تتناول تعريف الموطن.

  • فرقة موسيقية Leonardo Fugoso

    ليونارد فوجوسو: "تعتبر مدينة أو كلير في ولاية ويسكونسن وطننا منذ انتقلنا إليها منذ خمس سنوات، هنا تعزف الفرقة الموسيقية التابعة للمدرسة الثانوية المحلية في "يوم الذكرى"، وهو يوم عطلة رسمية في الولايات المتحدة يٌحتفل به لتكريم الجنود الذين قتلوا في الحروب".

  • كاري بجيرون ثورليفسون: التقطت هذه الصورة على زاوية الجادة رقم 7 وشارع 32 في نيويورك بين الساعة 16:00 والساعة 18:00 في الوقت الذي يندفع فيه الناس للوصول على الوقت للصعود في القطارات في محطة بنسلفانيا Kari Bjorn Thorleifsson

    كاري بجيرون ثورليفسون: "التقطت هذه الصورة على زاوية الجادة رقم 7 وشارع 32 في نيويورك بين الساعة 16:00 والساعة 18:00 في الوقت الذي يندفع فيه الناس لركوب القطارات في محطة بنسلفانيا"

  • نساء يرقصن رقصة تقليدية في كيرالا Sujith Sudarsan

    سوجيث سودارسن: "هذا آداء جماعي لرقصة تدعى ثيروفاثكالي، وقد التقطت هذه الصورة في بلدتنا ألابوزا (أليبي) في كيرالا. وتعد رقصة ثيروفاثكالي رقصة تقليدية تؤديها النساء من أجل الحصول على الهناء الزوجي وللاحتفال بالطاقة النسوية".

  • نبتة صبار مقابل نافذة Douglas Taylor

    دوغلاس تايلور: "يعود تصميم هذا الجدار القديم المصنوع من الطين لسنوات عديدة تسبق توقيع صفقة غادسدن في الولايات المتحدة في عام 1853، ولا تزال الجدران السميكة تبقيها دافئة في الشتاء وباردة في الصيف. إنه التصميم الأصيل لفن العمارة في توكسون بأريزونا".

  • طالب على دراجته الهوائية Miles Gomme

    مايلز غوم: "تشتهر مدينة أكسفورد البريطانية بدراجاتها الهوائية التي يستخدمها الطلاب والأساتذة للتنقل في أرجائها. هذا مشهد نموذجي لدراجات هوائية مركونة على جدار الكلية بينما يهرع أحد الطلبة على دراجته للوصول إلى محاضرته".

  • صندوق بريدي Dominic Meakin

    دومنيك ماكين: "صندوق البريد في شارع تنشين في كامبرديج. إنه مميز، لأنه ما زال يميل إلى جانب واحد منذ أن رأيته للمرة الأولى في حياتي".

  • بطاقة بريدية Andrada Rește

    أندردا ريت: " في عالم سريع التغيير، أشعر بسلام كبير في مدينتي أوراديا في رومانيا. هنا، ترى جمال المباني وطيبة سكان أهلها، أمر رائع. أعطاني جدي هذه البطاقة البريدية القديمة ليذكرني دوماً بهذا السلام الأبدي".

  • بطاقة بريدية لتويكنهام Verna Evans

    فرينا إيفانز: "في عام 1958، ظهر والدي في بطاقة بريدية من تويكنهام في لندن. وبعد 50 عاماً أي في عام 2008، عندما كان عمر والدي 93 عاماً، أعدت تصويره في نفس المكان الذي التقطت فيه الصورة الأولى، ليظهر والدي في الجزء السفلي من الصورة. كان يقف على الجسر وينظر نحو نهر التايمز وجزيرة إيل باي. وأنا كوالدي، ولدت وترعرعت في تويكنهام".

  • فتاة ترقص في برشلونة Carlos

    كارلوس: "مدينتي الآن هي برشلونة، انتقلت اللى هنا قادماً من لندن قبل سبع سنوات، المدينة لديها احتفالات متنوعة كل شهر تقريباً، وتدهشني دوماً. هذه الصورة في منطقة الميناء القديمة في لا برشلونيتا".

  • لنكولنشاير Andy McClean

    أندي ماكلين: "مدينتي هي كليثوربس في لنكولنشير، وهي بلدة سياحية يتم تصويرها في أغلب الأحيان بأنها بائسة ومحرومة. أراها بصورة مختلفة، فالمدينة لديها حس الفكاهة وعندما يكون هناك مناسبة ما نستمتع كثيراً".

  • صف من التماثيل الصدئة Michael Ayden

    وأخيراً صورة مايكل آيدن لتماثيل في بورتيشيد في سامرست.

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