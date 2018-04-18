وفاة باربرا بوش سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة

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توفيت باربرا بوش سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة عن عمر يناهز 92 عاما.

وبرزت باربرا في أسرة اشتغلت بالسياسة، حيث كانت زوجة الرئيس السابق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس السابق جورج بوش الابن.

وخلال السنوات التي أمضتها في البيت الأبيض ببداية التسعينات من القرن الماضي، ذهبت باربرا إلى أبعد من الدور التقليدي لزوجة سياسي.

فقد أنشأت مؤسسة لمحو أمية الأسر، بهدف تعليم الآباء وأبنائهم القراءة والكتابة.

كما نشطت في مناهضة التمييز، واختلفت مع كثيرين من أنصار حزب زوجها الجمهوري من خلال تبني أفكار أكثر انفتاحا بشأن الإجهاض.