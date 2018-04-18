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كشفت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، التي تزعم أنها كانت على علاقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة تقربية للرجل الذي "هددها" في مرأب للسيارات عام 2011.

وقالت دانييلز لبرنامج "ذا فيو" في شبكة أيه بي سي إنها قررت التحدث لأنها تعبت من التهديد والتنمر.

وعرض محاميها مكافأة قيمتها 100 الف دولار لمن يدلي بمعلومات عن الرجل الذي تزعم أنه قال لها أن "تبتعد عن ترامب".

وينفي ترامب أنه كان على علاقة مع دانييلز.

ولكن محاميه مايكل كوهين أقر بأنه دفع لدانييلز 130 الف دولار عام 2016 قبيل الانتخابات الرئاسية، وتقول دانييلز إن المبلغ كان يهدف إلى إسكاتها.

وفي البرنامج دافعت دانييلز عن نفسها إزاء تساؤلات حول دوافعها وما تريد الحصول عليه.

وقالت "تعبت من التهديد. لن أسمح بأن يتنمر على أحد بعد الآن".

وتقاضي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، كوهين لتشويه سمعتها وتقاضي فريق الدفاع عن ترامب الذي يطالبها بتعويضات تصل إلى 20 مليون دولار لإخلالها باتفاق سرية معها عام 2016.

ورفعت دانييلز دعوى لإلغاء الاتفاق، الذي يقول أفيناتي إنه يعتقد أنه باطل لأن ترامب لم يوقعه.

وتزعم دانييلز أن رجلا اقترب منها وهي في طريقها لحصة للتمرينات الرياضية، وهددها في مرأب للسيارات في لاس فيغاس وهي تحمل طفلتها عام 2011.

وقالت إن الرجل، الذي كان "وسيما نوعا"، حذرها أن "تنسى القصة وتبتعد عن ترامب".

مصدر الصورة ABC News Image caption تزعم دانييلز أن رجلا اقترب منها وهي في طريقها لحصة للتمرينات الرياضية، مهددا إياها في مرأب للسيارات في لاس فيغاس

وعندما سُئلت في البرنامج عن أسباب عدم إبلاغها عن الواقعة، قالت أنها كانت تشعر بالخوف من مخالفة التحذير والكشف عن علاقتها، التي كانت سرية آنذاك، بترامب

وأضافت "لم أقل لزوجي آنذاك. شعرت بالحرج. لم أرده أن يعتقد أنني أم سيئة أو أنني أعرض ابنتي للخطر".

وكشفت دانييلز ومحاميها مايكل أفيناتي، الذي كان ضيفا على البرنامج أيضا، عن صورة تقريبية لرجل في العشرينيات أو الثلاثينيات.

وقال أفيناتي إن من يدلي بمعلومات تؤدي للكشف عن هوية الرجل سيحصل على مكافأة.

وياتي ظهور دانييلز في البرنامج بعد يوم من حضور جلسة محكمة يسعى فيها كوهين إلى الحد من مقدرة الادعاء على الاطلاع على وثائق تم التحفظ عليها في مداهمة لمنزله ومكتبه وغرفة في فندق.