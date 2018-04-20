بالصور: هواتف ذكية بمخيمات اللاجئين وناعومي كامبل في جنازة "ماما ويني"

نجح دخلاء في السطو على صولجان، يستخدم في الاحتفالات الرسمية، من مقر البرلمان النيجيري، يوم الأربعاء، وتمكنت الشرطة من استعادته بعد يوم واحد ليعود إلى مكانه في العاصمة أبوجا.