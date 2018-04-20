بالصور: هواتف ذكية بمخيمات اللاجئين وناعومي كامبل في جنازة "ماما ويني"
مجموعة صور منتقاة تعكس أبرز الأحداث في أفريقيا أو المرتبطة بها في العالم، خلال أسبوع.
-
EPA
ظهر المحتفلون بمهرجان بوبو كرنفال السنوي في دولة ساحل العاج، غربي أفريقيا، بملابس تراثية مختلفة الأشكال والموديلات وطغى عليها اللون الأصفر.
-
AFP
شهد مهرجان ساحل العاج مشاركة مختلفة من الرجال، الذين ظهروا مرتدين ملابس نسائية كتقليد سنوي.
-
AFP
رجلان ارتديا ملابس عريس وعروس في الاحتفال بمهرجان بوبو كرنفال في ساحل العاج.
-
EPA
بالألوان المميزة دهن عشرات المشاركين في المهرجان أجسادهم حاملين فوق رؤوسهم ثمرة الأناناس الشهيرة في ساحل العاج.
-
AFP
في لندن ظهر العداء الكيني إليود كيبشوغ، أحد المشاركين البارزين في ماراثون لندن 2018، وحرص على التقاط صور أمام معالم المدينة الشهيرة، يوم الخميس.
-
Getty Images
صور من أفريقيا لوحيد القرن تزين شارع "توغو" في العاصمة الألمانية برلين، يوم السبت، بعد موافقة مسؤولين محليين على إعادة تسمية الشوارع المرتبطة بالفظائع التي ارتكبتها ألمانيا عندما كانت قوة استعمارية في أفريقيا.
-
AFP
شابات صوماليات تجمعن حول هاتف ذكي والابتسامة تعلو وجهوهن، في مخيم للاجئين الصوماليين بكينيا، يوم الاثنين.
-
AFP
نجح دخلاء في السطو على صولجان، يستخدم في الاحتفالات الرسمية، من مقر البرلمان النيجيري، يوم الأربعاء، وتمكنت الشرطة من استعادته بعد يوم واحد ليعود إلى مكانه في العاصمة أبوجا.
-
AFP
شارك عشرات الآلاف من مواطني جنوب افريقيا، يوم السبت، في جنازة ويني ماديكيزيلا ماندريلا، الزوجة السابقة للمناضل نيلسون مانديلا، والتي توفيت في 2 أبريل/ نيسان الجاري.
-
AFP
أقيمت مراسم جنازة زوجة مانديلا السابقة إلى ملعب كرة قدم بمدينة سويتو، بالقرب من مقر إقامة المناضلة ضد الفصل العنصري السابقة.
-
Getty Images
ردد آلاف المشيعين أغاني التحرر من الفصل العنصري، في ملعب أورلاندو، تكريما للمناضلة الراحلة في جنوب أفريقيا والتي كانت معروفة عن الجموع باسم "ماما ويني".
-
AFP
شاركت عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل في جنازة ويي مانديلا، واصطحبتها عائلة مانديلا إلى الملعب، حيث كان الوداع الأخير.
-
AFP
في زيمبابوي أقيمت احتفالات يوم الاستقلال، الاثنين الماضي، وشارك أطفال بتشكيل صورة الرئيس إيمرسون منانغاغوا في المدرجات.
معرض الصور
50 عاما من التصوير الفوتوغرافي
- 18 أبريل/ نيسان 2018
بعدسة القراء "موطني"
- 17 أبريل/ نيسان 2018
"محمد صلاح" نجم لوحات ملتقى فناني الكاريكاتير في القاهرة
- 16 أبريل/ نيسان 2018