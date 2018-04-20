بالصور: هواتف ذكية بمخيمات اللاجئين وناعومي كامبل في جنازة "ماما ويني"

  • 20 أبريل/ نيسان 2018

مجموعة صور منتقاة تعكس أبرز الأحداث في أفريقيا أو المرتبطة بها في العالم، خلال أسبوع.

  • ساحل العاج EPA

    ظهر المحتفلون بمهرجان بوبو كرنفال السنوي في دولة ساحل العاج، غربي أفريقيا، بملابس تراثية مختلفة الأشكال والموديلات وطغى عليها اللون الأصفر.

  • ساحل العاج AFP

    شهد مهرجان ساحل العاج مشاركة مختلفة من الرجال، الذين ظهروا مرتدين ملابس نسائية كتقليد سنوي.

  • ساحل العاج AFP

    رجلان ارتديا ملابس عريس وعروس في الاحتفال بمهرجان بوبو كرنفال في ساحل العاج.

  • ساحل العاج EPA

    بالألوان المميزة دهن عشرات المشاركين في المهرجان أجسادهم حاملين فوق رؤوسهم ثمرة الأناناس الشهيرة في ساحل العاج.

  • العداء الكيني إليود AFP

    في لندن ظهر العداء الكيني إليود كيبشوغ، أحد المشاركين البارزين في ماراثون لندن 2018، وحرص على التقاط صور أمام معالم المدينة الشهيرة، يوم الخميس.

  • شارع في برلين Getty Images

    صور من أفريقيا لوحيد القرن تزين شارع "توغو" في العاصمة الألمانية برلين، يوم السبت، بعد موافقة مسؤولين محليين على إعادة تسمية الشوارع المرتبطة بالفظائع التي ارتكبتها ألمانيا عندما كانت قوة استعمارية في أفريقيا.

  • مخيم لاجئين صوماليين AFP

    شابات صوماليات تجمعن حول هاتف ذكي والابتسامة تعلو وجهوهن، في مخيم للاجئين الصوماليين بكينيا، يوم الاثنين.

  • نيجيريا AFP

    نجح دخلاء في السطو على صولجان، يستخدم في الاحتفالات الرسمية، من مقر البرلمان النيجيري، يوم الأربعاء، وتمكنت الشرطة من استعادته بعد يوم واحد ليعود إلى مكانه في العاصمة أبوجا.

  • جنوب افريقيا AFP

    شارك عشرات الآلاف من مواطني جنوب افريقيا، يوم السبت، في جنازة ويني ماديكيزيلا ماندريلا، الزوجة السابقة للمناضل نيلسون مانديلا، والتي توفيت في 2 أبريل/ نيسان الجاري.

  • جنوب أفريقيا AFP

    أقيمت مراسم جنازة زوجة مانديلا السابقة إلى ملعب كرة قدم بمدينة سويتو، بالقرب من مقر إقامة المناضلة ضد الفصل العنصري السابقة.

  • جنوب افريقيا Getty Images

    ردد آلاف المشيعين أغاني التحرر من الفصل العنصري، في ملعب أورلاندو، تكريما للمناضلة الراحلة في جنوب أفريقيا والتي كانت معروفة عن الجموع باسم "ماما ويني".

  • جنوب أفريقيا AFP

    شاركت عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل في جنازة ويي مانديلا، واصطحبتها عائلة مانديلا إلى الملعب، حيث كان الوداع الأخير.

  • زيمبابوي AFP

    في زيمبابوي أقيمت احتفالات يوم الاستقلال، الاثنين الماضي، وشارك أطفال بتشكيل صورة الرئيس إيمرسون منانغاغوا في المدرجات.

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