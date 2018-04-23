القيادي الحوثي صالح الصماد في سطور

مصدر الصورة Getty Images Image caption الصماد من أبرز الوجوه السياسية للحركة الحوثية

أصدر المجلس السياسي الأعلى في اليمن بيانا أكد فيه مقتل رئيس المجلس صالح الصماد، القيادي في جماعة الحوثيين اليمنية.

والصماد من مواليد عام 1979 في محافظة صعدة وخريج جامعة صنعاء وعمل مدرسا في صعدة.

وكان من بين أوائل المساهمين في الحركة الحوثية منذ أيام حسين بدر الدين الحوثي.

برز اسمه في حرب صعدة الثالثة بين القوات الحكومية والحوثيين عام 2005 حيث قاد جبهة القتال ضد القوات الحكومية في بني معاذ، وخاض معارك شرسة ضدها، وكان له دور بارز في الحرب الرابعة أيضا.

عمل الصماد ضمن لجان الوساطة بين الحكومة اليمنية والحوثيين عام 2009. وتولى منصب رئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثيين في أعقاب اختفاء صالح هبرة في سبتمبر/أيلول 2014.

بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، تم تعيينه مستشارا للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عام 2014 ولعب دور الواجهة السياسية للحوثيين. وبعدها بأشهر قليلة استقال من منصبه.

شغل منصب العضو في المجلس السياسي الذي شكله الحوثيون في يوليو /تموز 2016 مناصفة مع حزب المؤتمر الشعبي الموالي للرئيس السابق علي عبد صالح، 5 أعضاء لكل طرف.

وكان للصماد دور بارز خلال تحالف الحوثيين مع حزب المؤتمر إذ قاد اللقاءات مع قيادات المؤتمر الشعبي في أعقاب مقتل صالح على يد الحوثيين في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

أدرج التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن اسمه في قائمة الشخصيات المطلوبة وكان ترتيبه الثاني في القائمة التي تضم 40 قياديا حوثيا.

وصرح الصماد في 9 أبريل/ نيسان 2018 بأن الحوثيين سيدشنون خلال الفترة المقبلة مرحلة إطلاق صواريخ بالستية كل يوم باتجاه السعودية وبعده بعشرة ايام لقى مصرعه في غارة جوية.