جورج بوش الأب في المستشفى بعد يوم من جنازة زوجته

مصدر الصورة Reuters Image caption بوش الأب أثناء جنازة قرِينته باربراِ

دخل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب المستشفى مصابا بعدوى بعد يوم من جنازة زوجته باربرا.

وقالت تقارير إعلامية أمريكية إنه في العناية المركزة. وقال متحدث باسم الأسرة في بيان إنه أصيب بعدوى انتشرت في الدم، وإنه "يستجيب للعلاج".

واُدخل بوش، 93 عاما، المستشفى في هيوستون صباح الأحد.

وتولى بوش الرئاسة من 1989 إلى 1993، وتولى ابنه جورج دابليو بوش رئاسة الولايات المتحدة ايضا.

وفاة باربرا بوش سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة

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وتوفيت باربرا بوش، وهي أول امرأة يتولى زوجها وابنها الرئاسة، الثلاثاء الماضي وووريت الثرى يوم السبت.

وكان الاثنان متزوجين طوال 73 عاما.

وبعد وفاتها قال عنها بوش "لدينا يقين إنها في السماء وإن الحياة ستستمر، وهو ما تريده هي. ولهذا لا تشعروا بالقلق إزاء عائلة بوش".