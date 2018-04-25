تأييد حكم سجن أمريكي 241 عاماً

مصدر الصورة MISSOURI DEPARTMENT OF CORRECTIONS

رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستئناف الذي تقدم به رجل حكم عليه بالسجن لمدة 241 عاماً لارتكابه جريمة عندما كان في السادسة عشر من عمره.

وارتكب بوبي بوستيك اعدداً من جرائم العنف في عام 1995، من بينها السطو المسلح، إلا أن محاميهجادلوا بأن عقوبته " غير دستورية".

واستندوا في ذلك إلى التعديل الثامن الذي يحظر "العقوبات القاسية وغير العادية"، وطلبوا بإعادة محاكمته ولكن من دون جدوى.

ولم يوضح القضاة سبب رفضهم الاستئناف.

وكان بوستيك المراهق سرق تحت تهديد السلاح الكثير من الأشخاص وهم يوصلون هدايا عيد الميلاد وأطلق النار على رجل فأصابه وسرق سيارة.

وكتب محامو بوستيك في التماسهم ضد الحكم الجائر بحق بوستيك "الذي لم يرتكب جرائم قتل في سن السادسة عشر، ولن يكون بمقدرته الاندماج في المجتمع مهما حاول جاهداً".

وفي عام 1997،حكم على بوستيك وهو في الثامنة عشر من عمره بالسجن وقالت القاضية التي نظرت في القضية حينها ايفلين بيكر لبي بي سي " هذا هو الحكم الوحيد الذي أندم على اتخاذه".

وعملت بيكر كقاضية لمدة 25 عاماً وتقاعدت منذ 10 سنوات، وكان الحكم على بوستيك هو أقسى عقوبة بالسجن تقضي بها خلال فترة عملها.

وأضافت لبي بي سي " أندم على الحكم عليه بهذا الكم الهائل من السنوات، أندم أشد الندم، مقدار الوقت الذي حكمت به عليه مثير للسخرية".

ويعني رفض المحكمة العليا طلب الاستئناف أن بوستيك لن يكون مؤهلا للحصول على الإفراج المشروط حتى يبلغ 112 عاما.