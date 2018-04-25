روحاني: ترامب تاجر لا خلفية سياسية له

مصدر الصورة AFP Image caption الرئيس الإيراني حذّر من "عواقب وخيمة" إذا أعادت واشنطن فرض العقوبات

شكّك الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في قانونية مساعي الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لتعديل الاتفاق النووي مع بلاده، قائلا إنهم "لا يملكون الحق" في التباحث حول تعديل الاتفاق المبرم بين سبعة أطراف، كما وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "تاجر"، وقال إنه غير مؤهل للتعليق على الاتفاقات الدولية.

وأضاف روحاني موجها حديثه لترامب: "ليست لديك أي خلفية سياسية... ليست لديك أي خلفية قانونية. ليست لديك أي خلفية عن الاتفاقات الدولية."

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على إيران في 12 مايو/أيار المقبل ما لم يصلح الكونغرس والدول الأوربية الكبرى الست "العيوب الكارثية" في الاتفاق.

وأعلنت الولايات المتحدة وفرنسا، الثلاثاء، أنهما تبحثان "اتفاقا جديدا" من شأنه توسيع بنود اتفاق 2015 وتمديده.

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وأفادت تقارير بأن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين حققوا تقدما في مطلبين من مطالب ترامب، هما سماح إيران الفوري للمفتشين الدوليين بالوصول إلى جميع المواقع التي يرغبون في زيارتها، إضافة إلى إيقاف طهران تطوير الصواريخ الباليستية واختباراتها.

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية لأنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران

والأكثر إشكالية في مطالب ترامب هي دعوته إلى حذف الحدود الزمنية، أو ما يسمى بـ "بنود غروب الشمس"، فيما يتعلق بالأنشطة النووية الحساسة لإيران، وتركها دون إطار زمني.

وقال روحاني في خطاب متلفز بمدينة تبريز الإيرانية، الأربعاء: "يقول (الأمريكيون) مع أحد قادة دول أوروبا، إنهم يريدون اتخاذ قرار بشأن الاتفاق المبرم مع ست دول كبرى."

لماذا؟ بأي حق؟

وقال روحاني إن إيران كانت قد "أبدت حسن نية للعالم" عندما وقعت الاتفاق، وأرادت إثبات أنها لم "تسعَ إلى امتلاك أسلحة دمار شامل".

ويوم الثلاثاء، حذر روحاني من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات.

ولم يعط الرئيس الإيراني مزيدا من التفاصيل، لكن مسؤولين إيرانيين قالوا إن أنشطة تخصيب اليورانيوم قد تستأنف بقوة خلال أيام، إضافة إلى إمكانية انسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.