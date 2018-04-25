"حلوى" قمة الكوريتين تغضب اليابان

مصدر الصورة Getty Images Image caption الجزر المتنازع عليها تظهر بوضوح على الحلوى التي ستقدم في القمة

اعترضت اليابان على الحلوى التي وقع عليها الاختيار لتقدم في قمة يوم الجمعة المقبل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وأصدرت وزارة الخارجية اليابانية "احتجاجا شديد اللهجة" على خطط لتقديم حلوى "موس المانجو"، المزينة برسم لخريطة شبه الجزيرة الكورية، يحتوي على جزر متنازع عليها بين كوريا الجنوبية واليابان.

كما ستُستخدم في القمة كراسي مصنوعة من خشب الجوز وتحمل الخريطة المثيرة للجدل نفسها.

وتسيطر كوريا الجنوبية حاليا على الجزر، لكن طوكيو تطالب بها أيضا.

وكانت اليابان قد احتلت شبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 و 1945، عندما هُزمت في الحرب العالمية الثانية.

وما يزال التوتر قائما بين البلدين حول وضع جزيرتين رئيسيتين ونحو 30 جزيرة أصغر، تُعرف باسم دوكدو بالكورية وتاكيشيما باليابانية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الجزر المتنازع عليها تظهر بوضوح في خارطة على كراسي القمة

ومن المقرر أن يصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جي-إن إلى قرية بانمونجوم الحدودية، لإجراء محادثات في 27 أبريل/ نيسان الجاري.

وأُعدت قائمة الطعام التي ستقدم في القمة بعناية فائقة لتضم أطباقا من الكوريتين.

طبق بطاطا سويسري يتصدر قائمة عشاء زعيمي الكوريتين لتذكير كيم بأيام المدرسة

كما سيقدم طبق البطاطا المقلية السويسري للزعيم الكوري الشمالي، الذي يعتقد أنه درس في سويسرا.

وستكون هذه أول قمة بين الكوريتين منذ أكثر من عشر سنوات، وسيتبعها اجتماع بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الشهر المقبل أو في شهر يونيو / حزيران القادم.

وتأتي هذه الجهود الدبلوماسية المتجددة في إطار تحسين العلاقات بين الكوريتين، والتي بدأت بمشاركة رياضيين من كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في كوريا الجنوبية في فبراير/ شباط من العام الجاري.