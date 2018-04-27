دوق ودوقة كامبريدج يطلقان اسم لويس على مولودهما الثالث

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أطلق دوق ودوقة كامبردج اسم لويس آرثر تشارلز على طفلهما الثالث.

وولد الابن الثالث للزوجين يوم الاثنين الماضي في جناح ليندو في مستشفى سانت ماري في لندن ويزن 8 باوند (نحو 3.6 كجم .(

وقال قصر كنسينغتون في تغريدة إن الطفل سيعرف باسم صاحب السمو الملكي الأمير لويس أوف كامبريدج.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KensingtonRoyal The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

والأمير الجديد هو الخامس في خط العرش.

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القيمة الاقتصادية للأمير الجديد

اختلفت الآراء حول ما يمكن أن يضيفه الأمير الوليد للاقتصاد البريطاني. لكن شركة براند فاينانس قدرت أن الأمير سيضيف 50 مليون جنيه استرليني للاقتصادي البريطاني قبل إتمامه عامه الأول.

وقال المدير التنفيذي للشركة، ديفيد هاي، إن "مولد أمير جديد يعتبر فرصة تسويقية هائلة لتجار ومنتجي مستلزمات الأطفال في بريطانيا، إذ يمكنهم الإشارة إلى الأمير الوليد في إعلاناتهم الترويجية."

مصدر الصورة PA Image caption من المتوقع أن يضيف الأمير الصغير للاقتصاد البريطاني 50 مليون جنيه استرليني قبل إتمام عامه الأول

هل يصبح الأمير الجديد ملكا؟

يندر أن يصل الطفل الثالث في العائلة الملكية إلى العرش، ولا توجد سابقة مماثلة في العائلة المالكة البريطانية الحالية.

لكن ثمة سابقة في الملك ويليام الرابع، وهو الابن الثالث للملك جورج الثالث والملكة شارلوت، الذي اعتلى عرش البلاد بين عامي 1830 و1837.

ووصل الملك ويليام الرابع إلى العرش بعمر 64 عاما، بعد وفاة أخيه الأكبر، جورج الرابع بدون وريث. وكان قد أصبح وليا للعهد بعمر 62 عاما، بعد وفاة أخيه فريدريك، دوق يورك.