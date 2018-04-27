كيم جونغ أون يجتاح كوريا الجنوبية بـ "الناينغميون "

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ربما يكون كيم جونغ أون قد صنع التاريخ بعبوره الخط العسكري الفاصل بين شمال وجنوب كوريا، ولكن مزحة أطلقها حول المعجنات الباردة باتت بشكل غير متوقع على رأس اهتمامات الناس في الشطر الجنوبي وقبل القمة ذاتها.

فبمجرد المصافحة بين زعيمي الكوريتين شرعا في تبادل النكات، وفي هذا الإطار أشار الزعيم الشمالي إلى جلبه بعض المعجنات الباردة المشهورة في الشمال معه إلى القمة.

وقال كيم جونغ أون:" لقد دققت الأنباء ووجدت الناس يتحدثون كثيرا عن الطعام لذلك أحضرت معي بعض المعجنات الباردة التي تشتهر بها بيونغ يانغ للرئيس مون كي يستمتع بها. أيها الرئيس مون من فضلك تناول بعض معجنات بيونغ يانغ اللذيذة التي أحضرناها معنا." وذلك بحسب وسائل الإعلام.

وأشارت ترجمة أخرى إلى أنه مزح أيضا حول جلبه المعجنات " لمسافة طويلة، ربما لم يكن علينا ذكر أن المسافة بعيدة."

وقد أثارت مزحة كيم جونغ أون حول المعجنات اهتماما كبيرا في كوريا الجنوبية.

فقد احتل هاشتاغ المعجنات الباردة رأس الاهتمامات في كوريا الجنوبية متقدما عن القمة ذاتها، بل وامتدت الطوابير الطويلة أمام المطاعم التي تقدمها هناك.

مصدر الصورة EPA Image caption امتدت الطوابير الطويلة أمام المطاعم التي تقدم المعجنات الباردة

وقالت صحيفة كوريا هيرالد إن طبق المعجنات الباردة في بيونغ يانغ المعروف باسم ناينغميون هو الذي أشار إليه الزعيم الكوري الشمالي وهو الذي احتل القمة في كوريا الجنوبية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ولم يجتح جنون المعجنات الباردة وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الاجتماعية فقط، بل امتد للواقع إذ خرج الكوريون الجنوبيون لتناولها في المطاعم التي تقدمها.

ونشر سونغو هان صورة سيلفي في موقع انستغرام ، وقال لبي بي سي الكورية:" تناولت المعجنات الباردة في الغذاء احتفالا بالقمة، لقد كان هناك طابور طويل أمام المطعم لدى وصولي، ولم تكن هناك مقاعد يبدو أن الجميع جاء للمطعم لنفس السبب."

ونسبت وكالة يونهاب للأنباء لأحد المطاعم التي تقدم معجنات بيونغيانغ شرقي سول القول إنه لم يعد هناك مكان لوقوف السيارات أمامه.

كما ذكرت أيضا أنه بأحد المطاعم كان الزبائن يصيحون فرحا عندما يأتي دورهم وقد صاح أحدهم:" وااااااو.. دعونا نتناول معجنات ناينغميون مع كيم جونغ أون."

وما هو هذا الطبق؟

يعتبر طبق معجنات ناينغميون أحد أبرز أطباق العجنات ويوجد في جميع مطاعم بيونغيانغ الرئيسية.

مصدر الصورة NEWS1 Image caption معجنات بيونغيانغ تقدم مع حساء بارد

وهذه المعجنات مصنوعة يدويا وتقدم باردة مع اللحم البقري أو الخنزير أو الدجاج ويوضع عليه الخيار والمخللات.

وتعرف المعجنات في كوريا الشمالية أيضا بالريانغميون.