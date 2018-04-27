مقتل 7 تلاميذ وإصابة 12 طعنا في الصين

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قُتل سبعة تلاميذ على الأقل طعنا وجُرح 12 آخرون في هجوم بسكين خارج مدرسة شمالي الصين، بحسب مسؤولين.

وهاجم رجل مسلح بسكين التلاميذ أثناء عودتهم إلى منازلهم من مدرسة متوسطة في منطقة منجي بمقاطعة شانجي.

وتمكنت الشرطة الصينية من اعتقال المشتبه به.

وقالت إن المشتبة به يدعى جاو وعمره 28 عاما وكان طالبا في هذه المدرسة.

ويقول مراسل بي بي ستيفن ماكدونل إن تقييم الشرطة الأولي لدوافع المهاجم يشير إلى أنه كان يريد الانتقام بسبب تعرضه لسوء معاملة عندما كان طالبا في السنة الثالثة في المدرسة.

وأوضحت الشرطة أن القتلى هم خمس فتيات وصبيان.

واظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من التلاميذ ممدين على الأرض ومحاطين بأناس مصدومين من الحادث.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @PDChina 7 children died, another 12 injured after being attacked after school in Mizhi, NW China's #Shaanxi province on Friday; The suspect has been detained and the injured are receiving treatment at hospital, the local government said pic.twitter.com/ap3VYiDMBL — People's Daily,China (@PDChina) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

وقد نقل التلاميذ الجرحى لتلقي العلاج في المستشفى.

ولم تعرف بعد أعمار الضحايا بدقة، لكن تقارير أشارت إلى أنهم في منتصف دراستهم في المدرسة المتوسطة، الأمر الذي يرجح أن أعمارهم بين 12 إلى 15 سنة.

ووقع عدد من الهجمات بالسكاكين في الصين في السنوات الأخيرة، وأودت هذه الهجمات في الفترة بين 2010 و2012 بحياة 25 شخصا على الأقل وخلفت أكثر من 100 جريح.

وقد أعدم ثلاثة رجال في مارس/أذار 2015، بعد إدانتهم بهجوم دموي بالسكاكين في محطة كونمينغ للقطارات، أودى بحياة 29 شخصا وخلف أكثر من 100 جريح. وقد أدين الثلاثة بارتكاب هجوم إرهابي وجرائم قتل.

وفي يوليو/تموز 2017، قُتل شخصان وجُرح تسعة آخرون على يد رجل مسلح بسكين في متجر في مدينة شينجين الجنوبية.

وفي فبراير/شباط الماضي، قتل مسلح بسكين امرأة وجرح 12 آخرين في مركز تسوق في بكين.