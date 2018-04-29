قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية ستغلق موقع تجاربها النووية في مايو/أيار المقبل.

ويتزامن ذلك مع إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المحادثات مع كوريا الشمالية قد تعقد "خلال الثلاثة أو الأربعة أسابيع المقبلة".

وقال متحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، إن الإغلاق سينفذ علانية كما سيدعى خبراء أجانب من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للتحقق من ذلك.

وأضاف المتحدث، لوكالة فرانس برس، أن "زعيم كوريا الشمالية خلال القمة (الكورية-الكورية)... قال إنه سينفذ إغلاق موقع التجارب النووية في مايو/أيار".

من ناحيته، وصف الرئيس ترامب الاجتماع المرتقب مع كيم جونغ أون بأنه "سيكون اجتماعا مهما للغاية، حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وقال وزير الخارجية الأمريكية الجديد، مايك بومبيو، إنه أجرى "محادثة جيدة" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بيونغيانغ مؤخرا.

وفي يوم الجمعة الماضية، اتفق كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن على العمل لتخليص شبه الجزيرة من الأسلحة النووية.

وجاءت القمة الكورية-الكورية التي عقدت على الحدود بين البلدين بعد أشهر من معارك كلامية تشبه تهديدات الحرب من كوريا الشمالية.

وأصبح كيم أول زعيم لكوريا الشمالية تطأ قدماه كوريا الجنوبية منذ انتهاء الحرب الكورية عام 1953.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب قال إنه سيكون "اجتماعا مهما للغاية"

ولسنوات، أصرت بيونغيانغ على أنها لن تتخلص أبدا من ترسانتها النووية، التي تقول إنها في حاجة إليها للدفاع عن نفسها ضد العدوان المحتمل من الولايات المتحدة.

ماذا قال ترامب؟

قال ترامب، خلال حديثه أمام حشد في ولاية ميتشغن: "أعتقد بأننا سنعقد اجتماعا خلال الثلاثة أو الأربعة أسابيع المقبلة".

وأضاف أنه يأمل في نجاح المفاوضات حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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لكن الرئيس أضاف أنه سيكون مستعدا للانسحاب إذا لم تؤت المفاوضات ثمارها.

ولم تعلق كوريا الشمالية علانية على تصريحات ترامب الأخيرة.

وفي وقت سابق من السبت، قال ترامب، في تعليق له على تويتر، إن "الأمور تسير بصورة جيدة" وإن الاستعدادات جارية لعقد القمة مع كيم.

وفي سياق منفصل، قال بومبيو لمحطة إيه بي سي الإخبارية إن كيم "مستعد... لوضع خريطة من شأنها أن تساعد على تحقيق هدف نزع السلاح النووي".

ووصف بومبيو زعيم كوريا الشمالية بأنه بدا "مستعد استعدادا كبيرا" خلال محادثاتهما في بيونغيانغ.

مصدر الصورة Getty Images Image caption جمود العلاقات بين البلدين بدأ يذوب مع بداية دورة الألعاب الأولمبية الشتوي

ولا يزال المسؤولون الأمريكيون يدرسون مكان عقد القمة بين الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية، لكن تقارير أشارت إلى أن منغوليا وسنغافورة مرشحتان لاستضافتها.

ما الذي اتفق عليه الزعيمان الكوريان؟

وقال زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية إنهما سيواصلان المفاوضات مع الولايات المتحدة والصين للعمل على إنهاء الحرب الكورية رسميا، التي انتهت في 1953 بإعلان هدنة بين الطرفين، لكنها لم تسفر عن سلام شامل.

ولم يشر الالتزام بنزع السلاح النووي صراحة إلى إيقاف بيونغيانغ أنشطتها النووية لكنه بدلا من ذلك أشار إلى هدف التوصل إلى "شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية".

وتحدث البيان إلى أن ذلك سينفذ خلال إجراءات مرحلية، لكنه لم يتضمن مزيدا من التفاصيل.

ولا يزال كثير من المحللين متشككين بشأن حماس كوريا الشمالية المفاجئ.

ولم تحظ اتفاقات كورية-كورية سابقة بالاهتمام لتنفيذها بعدما لجأت بيونغيانغ إلى الاختبارات النووية والصاروخية وانتخاب رؤساء محافظين في كوريا الجنوبية.

وقال كيم إن الزعيمين اتفقا على العمل لمنع أي عودة لمرحلة "التاريخ المؤسف" بالمنطقة الذي جُمد فيه أي تقدم أحرز من قبل.