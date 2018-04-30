عشرات القتلى من بينهم تلاميذ وصحفيون في هجمات بأفغانستان

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قُتل 25 شخصا، من بينهم 8 صحفيين، وأصيب قرابة 50 آخرين في هجومين بالعاصمة الأفغانية كابول.

كما قُتل 11 تلميذا، على الأقل، في هجوم انتحاري بإقليم قندهار الجنوبي، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وزعم تنظيم ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن هجومي كابول، اللذين وقعا بالقرب من مقر خدمة الاستخبارات الأفغانية.

ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن هجوم قندهار، الذي استهدف موكبا تابعا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) باستخدام شاحنة محملة بالمتفجرات.

وكان التلاميذ داخل مدرسة قريبة من موقع الهجوم. ولم يصدر تعليقا من جانب الناتو حتى الآن.

وفي كابول، نُفذ هجوم باستخدام دراجة نارية، ثم تبعه تفجير آخر حين تجمع الكثير من الأفراد ومن بينهم صحفيون في موقع الحادث.