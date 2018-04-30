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تقدمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بدعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب "التشهير" بها عبر تويتر بحسب تصريحات محاميها.

وتقول دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد إنها تعرضت لتهديد كي لا تتحدث عن علاقتها الجنسية المزعومة مع ترامب من قبل رجل في مرآب للسيارات في لاس فيغاس.

وأعاد ترامب نشر صورة للرسم التقريبي للرجل التي تزعم دانييلز بأنه هددها ووصفها على تويتر بأنها "عملية نصب واحتيال وبأنه غير موجود في الحقيقة".

ونشر محامي دانييلز تغريدة قال فيها إن " ترامب يدرك تماماً ما حدث".

ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز تقاضي محامي ترامب

ترامب ينفي علمه بالأموال التي دفعت للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز

ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز "تعرضت لتهديد بسبب علاقتها مع ترامب"

مصدر الصورة AFP Image caption أكد كوهين في فبراير/شباط إنه دفع لها 130 ألف دولار بصورة خاصة ولكنه لم يكشف السبب.

وجاء في التقرير المقدم للمحكمة الفيدرالية في نيويورك إن "ترامب استخدم جمهوره المحلي والدولي الذي يقدر بملايين الأشخاص لمهاجمة وتشويه سمعة كليفورد".

وجاء في الدعوى أن تغريدة ترامب كان هدفها "التشهير" حيث اتهم دانييلز بارتكابها جريمة خطيرة ألا وهي اتهام شخص زوراً بتهديدها.

وتؤكد دانييلز أنها كانت على علاقة بترامب منذ عام 2006، الأمر الذي ينفيه الأخير بشدة.

وقالت دانييلز لشبكة سي بي إس نيوز إن رجلا اقترب منها وهددها في مرأب للسيارات في لاس فيغاس قائلاً "ابتعدي عن ترامب" ثم نظر إلى ابنتها الصغيرة وأضاف "سيكون أمرا محزنا أن تتعرض أمها لسوء".

وكانت دانييلز قد رفعت دعوى قضائية ضد مايكل كوهين محامي ترامب بتهمة التشهير والقذف بسبب نفيه أن يكون ترامب أقام علاقة جنسية معها في عام 2006

وأكد كوهين في فبراير/شباط إنه دفع لها 130 ألف دولار بصورة خاصة ولكنه لم يكشف السبب.