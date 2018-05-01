العمال يتحدون في عيدهم

يحتفل العمال في جميع أنحاء العالم في الأول من مايو/أيار من كل عام بعيد العمال ويتحدون ويتجمعون لدعم النقابات العمالية والمطالبة بتحسين ظروف العمل. وقد اختير هذا التاريخ في الأساس من قبل منظمات اشتراكية وعمالية وشيوعية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.