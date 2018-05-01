العمال يتحدون في عيدهم

  • 1 مايو/ أيار 2018

يحتفل العمال في جميع أنحاء العالم في الأول من مايو/أيار من كل عام بعيد العمال ويتحدون ويتجمعون لدعم النقابات العمالية والمطالبة بتحسين ظروف العمل. وقد اختير هذا التاريخ في الأساس من قبل منظمات اشتراكية وعمالية وشيوعية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.

  • في بنغلادش، ارتدى عامل سلاسل حديدية في تجمع حاشد وطالب بوضع حد أدنى للأجور وتحسين سلامة العمال EPA

    في بنغلادش، ارتدى عامل سلاسل حديدية في تجمع حاشد وطالب بوضع حد أدنى للأجور وتحسين سلامة العمال

  • نزل أعضاء الحزب الشيوعي العراقي إلى شوارع العاصمة بغداد وهم يحملون رمز المطرقة والمنجل. EPA

    نزل أعضاء الحزب الشيوعي العراقي إلى شوارع العاصمة بغداد وهم يحملون رمز المطرقة والمنجل.

  • تجمع عمالي في مدينة كان الفرنسية EPA

    وفي مدينة كان الفرنسية، وضعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان إكليلاً من الزهور أمام تمثال جان دارك – وهو التقليد الذي يقوم به حزبها في الأول من مايو/أيار من كل عام.

  • قُوبلت تظاهرة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في برلين بمظاهرة مضادة (تظهر هنا) وسط حضور قوي للشرطة. EPA

    قُوبلت تظاهرة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في برلين بمظاهرة مضادة (تظهر هنا) وسط حضور قوي للشرطة.

  • يرمى عدد من الأشخاص قباعتهم في الهواء في حديقة برادجيت Reuters

    وبعيدا عن التجمعات العمالية، التي تعد تقليدا بريطانيا مميزا، يرمى عدد من الأشخاص قباعتهم في الهواء في حديقة برادجيت.

  • وتطالب العديد من اللافتات، مثل هذه اللافتة في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بزيادة حقوق المرأة. EPA

    وتطالب العديد من اللافتات، مثل هذه اللافتة في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بزيادة حقوق المرأة.

  • وفي روسيا، يؤدي بحار عرضا وسط عدد من المارة في العاصمة موسكو. Reuters

    وفي روسيا، يؤدي بحار عرضا وسط عدد من المارة في العاصمة موسكو.

  • تلى ذلك مسيرة لأحزاب يسارية وحركات سياسية. Reuters

    تلى ذلك مسيرة لأحزاب يسارية وحركات سياسية.

  • يردد عدد من أعضاء النقابات العمالية بالهند شعارات أثناء اشتراكهم في مسيرة للاحتفال بهذا اليوم. EPA

    يردد عدد من أعضاء النقابات العمالية بالهند شعارات أثناء اشتراكهم في مسيرة للاحتفال بهذا اليوم.

  • وفي هونغ كونغ، طالب عمال مهاجرون من أندونيسيا بالحصول على فترات راحة بين نوبات العمل، كما هو مطبق في بلدان أخرى. AFP / Getty

    وفي هونغ كونغ، طالب عمال مهاجرون من أندونيسيا بالحصول على فترات راحة بين نوبات العمل، كما هو مطبق في بلدان أخرى.

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