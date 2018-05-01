العمال يتحدون في عيدهم
يحتفل العمال في جميع أنحاء العالم في الأول من مايو/أيار من كل عام بعيد العمال ويتحدون ويتجمعون لدعم النقابات العمالية والمطالبة بتحسين ظروف العمل. وقد اختير هذا التاريخ في الأساس من قبل منظمات اشتراكية وعمالية وشيوعية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.
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EPA
في بنغلادش، ارتدى عامل سلاسل حديدية في تجمع حاشد وطالب بوضع حد أدنى للأجور وتحسين سلامة العمال
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EPA
نزل أعضاء الحزب الشيوعي العراقي إلى شوارع العاصمة بغداد وهم يحملون رمز المطرقة والمنجل.
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EPA
وفي مدينة كان الفرنسية، وضعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان إكليلاً من الزهور أمام تمثال جان دارك – وهو التقليد الذي يقوم به حزبها في الأول من مايو/أيار من كل عام.
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EPA
قُوبلت تظاهرة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في برلين بمظاهرة مضادة (تظهر هنا) وسط حضور قوي للشرطة.
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Reuters
وبعيدا عن التجمعات العمالية، التي تعد تقليدا بريطانيا مميزا، يرمى عدد من الأشخاص قباعتهم في الهواء في حديقة برادجيت.
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EPA
وتطالب العديد من اللافتات، مثل هذه اللافتة في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بزيادة حقوق المرأة.
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Reuters
وفي روسيا، يؤدي بحار عرضا وسط عدد من المارة في العاصمة موسكو.
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Reuters
تلى ذلك مسيرة لأحزاب يسارية وحركات سياسية.
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EPA
يردد عدد من أعضاء النقابات العمالية بالهند شعارات أثناء اشتراكهم في مسيرة للاحتفال بهذا اليوم.
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AFP / Getty
وفي هونغ كونغ، طالب عمال مهاجرون من أندونيسيا بالحصول على فترات راحة بين نوبات العمل، كما هو مطبق في بلدان أخرى.
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