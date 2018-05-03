إصابة 10 أشخاص على الأقل فى انفجار ألعاب نارية خلال احتفال يهودي شمالى لندن

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو أصيب 10 أشخاص على الأقل

أصيب 10 أشخاص على الأقل فى انفجار ألعاب نارية خلال احتفال يهودي بمنطقة ستامفورد هيل شمالى لندن، بحسب ما أعلنته الشرطة البريطانية.

وقالت هاتزولا ،وهي خدمة طوارئ طبية طوعية، إنها وفرت "فريق استجابة ضخم" لهذا الحدث في ستامفورد هيل.

ومن غير الواضح سبب الانفجار، رغم أن هناك تقارير عن صب الوقود على النار.

وتقول تقارير أخرى إنه ناجم عن إلقاء هواتف محمولة في موقد نار ضمن فعاليات الاحتفال.

وقال موقع Yeshiva World إن "الصرخات والذعر عموا المنطقة"، مضيفا أن الحادث وقع أثناء الاحتفال بعطلة "لاك بعومر" وهو احتفال يهودي ثانوي.

وبحسب تقارير تعرض بعض الأشخاص لحروق في وجوههم.

وقالت فرقة إطفاء لندن إنها استجابت لبلاغات عن نيران اشتعلت خلال احتفالات ليل الخميس.