في ذكرى ميلاده الـ 200: أبرز 14 معلومة عن كارل ماركس

مصدر الصورة Getty Images

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه ورغم التغييرات الهائلة التي شهدها المجتمع البشري على مدى قرنين إلا أن اسم كارل ماركس لا يزال محترما في أنحاء العالم بينما لا تزال نظريته "تضيء بنور الحقيقة الساطع".

كلمة الرئيس الصيني جاءت خلال فعالية للاحتفال بالذكرى الـ 200 لميلاد المفكر الألماني.

وقال شي إن ماركس هو أستاذ الثورة للبروليتاريا وجماهير العمال في جميع أنحاء العالم والمؤسس الرئيسي للماركسية ومبدع الأحزاب الماركسية.

فمن هو كارل مارس؟

فيما يلي أبرز المعلومات عن المفكر كارل ماركس:

ولد في 5 مايو/ أيار عام 1818 بشرق ألمانيا لعائلة يهودية

درس القانون والفلسفة، وأثناء دراسته بجامعة بون تأثر بأفكار الفيلسوف الألماني جورج هيغل

تحول للاشتراكية متأثرا بالاشتراكيين الفرنسيين

حصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة عام 1840 وعمل لفترة قصيرة بالصحافة

في عام 1843، أغلقت الصحيفة التي كان يعمل بها فانتقل إلى باريس حيث تبنى الفكر الشيوعي

أولى اهتماما خاصا بالاقتصاد السياسي، ودرس أعمال أبرز المفكرين في هذا المجال مثل آدم سميث

في إطار نقده للمجتمع الرأسمالي، طور مفاهيم الصراع الطبقي والمادية الجدلية وفائض القيمة

دعا للثورة البروليتارية بهدف التحول للاشتراكية باعتبار ذلك حتمية تاريخية

تولى رئاسة الرابطة الشيوعية في بروكسل عام 1847

نشر في عام 1848 البيان الشيوعي مع فريدريك إنغلز بتكليف من المؤتمر الثاني للرابطة الشيوعية الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن. ومن أبرز الشعارات المأخوذة من البيان "يا عمال العالم اتحدوا"

في عام 1849، نفي إلى لندن حيث عاش بقية حياته، ونشر المجلد الأول من كتاب "رأس المال"

توفي في 14 مارس/ آذار عام 1883 ودفن بمقابر منطقة "هاي غيت" في لندن

من مؤلفاته: رأس المال، والبيان الشيوعي، وبؤس الفلسفة