السلطات البريطانية تصادر 50 تمساحا في مطار هيثرو

مصدر الصورة HOME OFFICE Image caption التماسيح كانت في طريقها إلى مزرعة، حيث كانت ستربى لبيع لحمها

صادرت السلطات البريطانية 50 تمساحا في مطار هيثرو بسبب مخالفة ظروف نقلها للقواعد المعمول بها في البلاد.

وكانت الزواحف، التي تبلغ من العمر عاما ونقلت على متن رحلة قادمة من ماليزيا، قد تعاركت مع بعضها خلال الرحلة بسبب ظروف النقل السيئة.

وكان كل صندوق من صناديق النقل الخمسة يسع لأربعة تماسيح، على الأكثر، لكن وُضع فيه 10 تماسيح.

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وقال متحدث باسم هيئة ضبط الحدود التابعة لوزارة الداخلية إنه خلال عملية نقل التماسيح لم يتم الاهتمام بسلامتها. ونفق أحد التماسيح على إثر ذلك.

وكانت الحيونات الصغيرة متجهة إلى إحدى المزارع في بريطانيا، حيث كانت ستربى لبيع لحمها، لكنها الآن برعاية مسؤولين من الاتفاقية الدولية لحظر الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

مصدر الصورة Home Office Image caption خمسون تمساحا نقلوا من ماليزيا لكن أحدهم لقي مصرعه

وقال بيان لوزارة الداخلية إن التماسيح ستنقل إلى مكان آخر.

وأوضح غرانت ميلر، وهو مسؤول بسلطات الحدود في مطار هيثرو: "لا يمكن القبول بنقل الزواحف بهذه الطريقة".

وأضاف: "سنصادر أي شيء ينتهك قوانين الاتفاقية الدولية، لذلك يجب أن تكون مصادرة الزواحف بمثابة تحذير لأولئك الذين يفكرون في نقل حيوانات الحياة البرية في مثل هذه الظروف".