الشرطة الهندية تجرس محتالين "بزي الفضاء"

مصدر الصورة Courtesy: Delhi Police

عرضت الشرطة الهندية صورا لمحتالين اثنين، رجل وابنه، يرتديان زي الفضاء قبل اعتقالهما بدعوى احتيالهما على رجل أعمال والتظاهر بالعمل لدى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وقالت الشرطة إن "الرجل وابنه أقنعا رجل الأعمال بشراء صفيحة نحاسية بمبلغ يزيد قليلا عن 213 دولارا أمريكيا بدعوى أن "لها خصائص مميزة".

كما أخبر المحتالين الرجل أنه باستثماره هذا يمكنهما "بيع الصفيحة لوكالة الفضاء الأمريكية لتحقيق الأرباح".

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واعتُقل الرجلان بعد أن تقدم رجل الأعمال بشكوى ضدهما للشرطة. ولم يعلقا على التهم الموجهة ضدهما أو على إذلالهما علنا، الذي تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بالسخرية.

وانتشرت صور الرجلين ومقاطع فيديو تظهرهما مرتديين بذات الفضاء، وتداولها الناس على نطاق واسع.

وقالت الشرطة للصحفيين إن "الرجلين قدما الصفيحة المعدنية لرجل الأعمال على أنها قطعة نادرة من النحاس تعرضت لضربة صاعقة أكسبتها القدرة على جذب الأرز نحوها".

وأقنعاه أن بإمكانه بيع هذه القطعة النادرة التي سمياها "جاذبة الأرز" لوكالة الفضاء الأمريكية لقاء 5.5 مليارات دولار أمريكي.

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام الهندية، إنه لا يوجد في الواقع شيء "جاذب للأرز" لكن يبدو أن المحتالين طليا الصفيحة بـ"سائل مغناطيسي" وبعض الأسلاك الحديدية الصغيرة ليتمكنا من خداع ضحيتهما.