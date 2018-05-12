مقتل شخصين في حادث طعن وسط باريس
- 12 مايو/ أيار 2018
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قالت الشرطة الفرنسية إن حادث طعن في باريس أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 5 آخرين.
وأوضحت أن المهاجم، الذي لم تعلن عن هويته بعد، أردي قتيلا برصاص الشرطة.
ومن بين الجرحى اثنان في حالة خطرة.
وتوجد حالة تأهب أمني في فرنسا عقب سلسلة هجمات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.