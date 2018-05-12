مقتل شخصين في حادث طعن وسط باريس

مصدر الصورة AFP Image caption الشرطة طوقت موقع الحادث

قالت الشرطة الفرنسية إن حادث طعن في باريس أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 5 آخرين.

وأوضحت أن المهاجم، الذي لم تعلن عن هويته بعد، أردي قتيلا برصاص الشرطة.

ومن بين الجرحى اثنان في حالة خطرة.

وتوجد حالة تأهب أمني في فرنسا عقب سلسلة هجمات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.