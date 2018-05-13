الهجمات الانتحارية على الكنائس في إندونيسيا

  • 13 مايو/ أيار 2018

تفجيرات كنائس إندونيسيا التي قتلت 11 شخصا وأصابت العشرات في مجموعة من الصور من موقع الحادث

  • كنيسة إندونيسية EPA

    أمرت الشرطة بإغلاق جميع الكنائس مؤقتا في مدينة سوربايا، كما ألغي مهرجان كبير للأكل في المدينة عقب التفجيرات التي قتلت 11 شخصا.

  • موقع أحد التفجيرات AFP

    أخلت قوات الأمن مواقع التفجيرات لبداية التحقيقات في مقتل 11 شخصا، وإصابة العشرات إثر تفجير نفذه مجموعة من الانتحاريين.

  • قداس في كنيسة AFP

    استمر قداس الأحد، الذي يحضره أغلب المسيحيين في إندونيسيا أسبوعيا، في الكنائس الإندونيسية باستثناء مدينة سوربايا عقب إغلاق الشرطة الكنائس بها مؤقتا

  • حطام دراجات بخارية AFP

    خلفت التفجيرات كما كبيرا من حطام الدراجات البخارية، وهي على الأرجح كانت لمن يحضرون قداس الأحد داخل الكنيسة

  • مستشفى AFP

    نقلت فرق الإسعاف والطواريء جثامين ضحايا التفجيرات، التي نفذتها أسرة مكونة من أب وأم وأربعة أطفال في ثلاث كنائس إندونيسية، إلى مستشفيات مدينة سوربايا

  • أدلة جنائية AFP

    جمعت الجهات الأمنية المعنية بالحادث الأدلة من مواقع التفجيرات للبدء في التحقيق.

  • الشرطة AFP

    أحبطت الشرطة الإندونيسية محاولة تفجير رابع كان من المقرر أن تشهده إحدى كنائس مدينة سوربايا

  • كنيسة إندونيسية AFP

    أدى مسيحيون قداس الأحد وسط حراسة مشددة وإجراءات أمنية مكثفة في بعض المدن الإندونيسية

  • الشرطة AFP

    كشفت جهات التحقيق هوية منفذي التفجيرات الذين تبين أنهم أسرة تتكون من ستة أفراد نفذوا التفجيرات في مواقع متفرقة

  • تفجير AFP

    كان الفاصل الزمني بين التفجيرات الثلاثة حوالي عشر دقائق، وفقا لتقارير الشرطة