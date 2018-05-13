الهجمات الانتحارية على الكنائس في إندونيسيا
تفجيرات كنائس إندونيسيا التي قتلت 11 شخصا وأصابت العشرات في مجموعة من الصور من موقع الحادث
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EPA
أمرت الشرطة بإغلاق جميع الكنائس مؤقتا في مدينة سوربايا، كما ألغي مهرجان كبير للأكل في المدينة عقب التفجيرات التي قتلت 11 شخصا.
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AFP
أخلت قوات الأمن مواقع التفجيرات لبداية التحقيقات في مقتل 11 شخصا، وإصابة العشرات إثر تفجير نفذه مجموعة من الانتحاريين.
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AFP
استمر قداس الأحد، الذي يحضره أغلب المسيحيين في إندونيسيا أسبوعيا، في الكنائس الإندونيسية باستثناء مدينة سوربايا عقب إغلاق الشرطة الكنائس بها مؤقتا
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AFP
خلفت التفجيرات كما كبيرا من حطام الدراجات البخارية، وهي على الأرجح كانت لمن يحضرون قداس الأحد داخل الكنيسة
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AFP
نقلت فرق الإسعاف والطواريء جثامين ضحايا التفجيرات، التي نفذتها أسرة مكونة من أب وأم وأربعة أطفال في ثلاث كنائس إندونيسية، إلى مستشفيات مدينة سوربايا
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AFP
جمعت الجهات الأمنية المعنية بالحادث الأدلة من مواقع التفجيرات للبدء في التحقيق.
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AFP
أحبطت الشرطة الإندونيسية محاولة تفجير رابع كان من المقرر أن تشهده إحدى كنائس مدينة سوربايا
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AFP
أدى مسيحيون قداس الأحد وسط حراسة مشددة وإجراءات أمنية مكثفة في بعض المدن الإندونيسية
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AFP
كشفت جهات التحقيق هوية منفذي التفجيرات الذين تبين أنهم أسرة تتكون من ستة أفراد نفذوا التفجيرات في مواقع متفرقة
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AFP
كان الفاصل الزمني بين التفجيرات الثلاثة حوالي عشر دقائق، وفقا لتقارير الشرطة
معرض الصور
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