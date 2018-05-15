ميلانيا ترامب في المستشفى بعد جراحة في الكلى

مصدر الصورة Reuters Image caption خضعت ميلانيا ترامب لجراحة في الكُلى بعد أيام قليلة من إعلانها مبادرة "كن الأفضل" للتوعية الصحية للأطفال

خضعت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب لجراحة قال البيت الأبيض إنها لعلاج مشكلة صحية في الكُلى.

وقال مكتب ميلانيا ترامب إنها خضعت لعملية جراحية بمركز والتر ريد الطبي العسكري لمنع الدم من الوصول إلى الأورام داخل الكُلى سواء كانت أورام حميدة أو سرطانية.

وأضافت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم السيدة الأولى، أن الجراحة نجحت دون مواجهة أية مضاعفات.

ومن المقرر أن تقضي زوجة الرئيس الأمريكي، 48 سنة، الأيام المتبقية من هذا الأسبوع في المركز الطبي في ولاية ميريلاند حتى تتعافى.

ودون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد فيها أنه في طريقه للاطمئنان على زوجته.

وقالت غريشام، في بيان أصدره مكتب ميلانيا ترامب في هذا الشأن، إن "السيدة الأولى تتطلع إلى الشفاء الكامل لاستئناف عملها لصالح الأطفال في كل مكان."

مصدر الصورة Reuters Image caption كتب ترامب تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد فيها أنه في طريقه إلى المركز الطبي للاطمئنان على زوجته

وكشفت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن مبادرة "كن الأفضل" التي تستهدف الارتقاء بوعي الأطفال بأهمية الصحة، الاجتماعية، والنفسية، والبدنية.

وقالت إن المبادرة تستهدف التوعية بأهمية الحياة الصحية ومكافحة تعاطي أدوية الأفيون.

كما تناولت أخبار ظهرت الاثنين جراحة خضع لها الزعيم السابق للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري رايد، 78، لعلاج سرطان البنكرياس.

وقالت أسرة رايد إن الجراحة أُجريت في مستشفى جونز هوبكينز في بلتيمور، مؤكدين ثقتهم في نجاح الجراحة وأنه يتماثل للشفاء.

وكان جون ماكين، 81 سنة، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري الذي يعاني من سرطان نادر في المخ، من بين من تمنوا الشفاء لرايد في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "من عضو مجلس شيوخ صعب المراس إلى عضو مثله تماما، أدعو لك بالشفاء وأتمنى لك التعافي من الجراحة الناجحة."