الزواج الملكي: والد ميغان قد لا يحضر حفل زفافها

مصدر الصورة DAILY MAIL/SOLO Image caption ظهرت تكهنات قبل أيام من زفاف الأمير هاري على ماركل بأن والدها لن يحضر الزفاف

من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان توماس ماركل، والد ميغان ماركل، سيزف ابنته إلى الأمير هاري في حفل الزفاف أم أنه لن يكون حاضرا.

وقال توماس ماركل، والد النجمة السينمائية ميغان خطيبة الأمير هاري، لمجلة "تي إم زد" المتخصصة في أخبار النجوم في المكسيك حيث يعيش الأب إنه قرر ألا يحضر زفاف ابنته .

وأصدر قصر كينغستون بيانا وصف فيه الزفاف بأنه "لحظة خاصة جدا لميغان".

يأتي ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة ميل أون صنداي نشر صورة لوالد خطيبة الأمير هاري، وقد التقطها أحد الصحفيين من دون علمه، وهو يطالع صحفا نشرت أخبارا عن ابنته أثناء ضبط مقاسات سترة الزفاف.

وقالت تقارير أخرى إن الأب صرح بأنه لا يريد حضور الزفاف حتى لا يعرض ابنته "لموقف محرج".

وقال المتحدث باسم قصر كينغستون: "إن ماركل تعيش لحظات خاصة جدا في الأيام التي تسبق زفافها".

ومن المقرر أن يلتقي توماس ماركل بخطيب ابنته الأمير هاري للمرة الأولى هذا الأسبوع خلال لقاءه بملكة بريطانيا ودوق ادنبرة قبل أن تزف ابنته إلى الأمير في حفل تشهد فعالياته كنيسة سان جورج في وندسور كاسل.

مصدر الصورة PA Image caption يقام زفاف الأمير هاري على ميغان ماركل في 19 مايو/ أيار الجاري

ابنة أبيها

عمل توماس ماركل، والد ميغان ماركل، مديرا للإضاءة في عدد من البرامج التلفزيونية في الثمانينيات من القرن العشرين، أبرزها "ماريد ويذ تشلدرين" و"المستشفى العام"، وحصل هو وفريق العمل على جائزتي "إيمي" على مدار مشواره المهني.

ووقع الطلاق بين توماس ماركل وزوجته دوريا راغلاند، والدة ميغان، وهي لا تزال في السادسة من عمرها.

وأشهر والد خطيبة الأمير هاري إفلاسه منذ عامين، وهو الأب لابنتين هما سامانتا من زواجه الأول قبل والدة ميغان وخطيبة الأمير هاري التي وصفته والدها بأنه "يهتم لأمرها، ومجتهد في عمله". كما أشارت إلى أنه أحد أهم من استثمروا في مستقبلها حتى كبرت وأصبحت ما هي عليه الآن.

وأضافت: "دائما ما أشعر بالأمان عندما أقول أنني ابنة أبي، فقد علمني الصيد، وأن أحب مشاهدة أفلام باسبي بيركلي، وأكتب كلمات شكر، وأن أقضي وقتي في العطلات في ليتل طوكيو وأتناول دجاج الترياكي وخضروات التيمبورا".

ومن المقرر أن يٌقام حفل الزفاف في 19 مايو/ أيار الجاري الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت بريطانيا الصيفي في كنيسة سان جورج في وندسور.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تقضي ميغان ماركل الليلة التي تسبق زفافها على الأمير هاري مع والدتها دوريا في فندق فاره في بريطانيا

ومن المقرر أن تلتقي ملكة بريطانيا، والأمير تشارلز، ودوقة كورنوول، والدي ميغان ماركل هذا الأسبوع.

وقال بيان صادر عن قصر كينغستون إن ميغان- ماركل ستقضي الليلة السابقة لزفافها في فندق بركشاير الفخم مع والدتها دوريا.

ويقضي الأمير هاري هذه الليلة على بعد 15 ميلا من مقر مبيت ميغان في دورشيستر كوليكشن كاوورث بارك في أسكوت مع شيقه دوق كمبريدج.

ونشر قصر باكينغهام صورة للموافقة الكتابية التي وقعتها ملكة بريطانيا على زواج العروسين.