بالصور: العالم في أسبوع

  • 15 مايو/ أيار 2018

اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية التي التُقطت حول العالم خلال هذا الأسبوع.

  • ترامب وزوجته مع الأمريكيين المحررين JONATHAN ERNST / REUTERS

    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، يستقبلان ثلاثة أمريكيين محرَريين من كوريا الشمالية، في قاعدة أندور الجوية القربية من واشنطن. وأطلقت كوريا الشمالية سراح الأمريكيين الثلاثة كبادرة حسن نية قبيل المحادثات المرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية.

  • ثوران البركان BRUCE OMORI / EPA

    ثوران بركان كيلاويا في هاواي دمّر عددا من المنازل، ودفع إلى إخلاء آلاف السكان. ويعد كيلاويا من أكثر البراكين نشاطا في العالم، كما أنه في حالة ثوران مستمرة منذ 35 عاما.

  • شخصيات فيلم حرب النجوم CHARLES MCQUILLAN / GETTY IMAGES

    أول مهرجان يقام في بلدة بورتماغي الأيرلندية للاحتفاء بأفلام حرب النجوم، وشهد ظهورا مفاجئا لأشخاص يجوبون القرية مرتدين أزياء شخصيات الفيلم. وأقيم المهرجان على خلفية ظهور جزيرة "سكيلينج مايكل" غرب أيرلندا مرارا في الجزأين السابع والثامن من الملحمة السينمائية. وشهدت البلدة ازدهارا في معدلات السياحة في أعقاب عروض الفيلم الأخيرة.

  • ريانا في زي البابا EDUARDO MUNOZ / REUTERS

    المغنية الأمريكية المولودة في باربادوس بالبحر الكاريبي، ريانا، وصلت إلى متحف متروبوليتان التابع لمعهد الأزياء والفنون في مدينة نيويورك للمشاركة في افتتاح معرض "الأجسام السماوية: الموضة والخيال الكاثوليكي".

  • مهاجرون يقرعون طبول ويصفقون LOLUISA GOOULIAMAKIL / AF

    مهاجرون يعزفون الموسيقى على متن سفينة "أكواريوس"، التي تديرها منظمتا "إس.أو.إس ميديتريني" و"أطباء بلا حدود"، في البحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا. وبعد يومين في عرض البحر، سمح خفر السواحل الإيطالية لأكثر من 100 مهاجر بالنزول في ميناء صقلية في مقاطعة كاتانيا.

  • مجسم من قطع الليغو لقلعة ويندسور والأمير هاري وعروسه PETER NICHOLLS / REUTERS

    مجسمات للعبة الليغو تجسد شخصيتي الأمير هاري وميغان ماركل أمام قلعة وندسور، قبيل حفل زفافهما يوم السبت المقبل، بينما تنظر مصممة النماذج بولا لوغتون إلى المجسمات.

  • نبتة من الرودودندرون FILIP SINGER / EPA

    واحدة من نحو ألف نبتة من "نباتات الرودودندرون"، وهي جنس من النباتات التابعة لرتبة الخلنجيات، في "حديقة الرودودندرون" بمدينة درسدن الألمانية.

  • فاطمة بودشار وابنها عبدالرحيم أمام الكاميرات HANNAH MCKAY / REUTERS

    فاطمة بودشار، زوجة السياسي الليبي عبد الحكيم بلحاج، تقف مع ابنهما عبد الرحيم خارج مجلسي البرلمان البريطاني في ويستمنستر، ممسكة خطاب اعتذار قدمته رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي. وقدمت الحكومة البريطانية اعتذارها إلى بلحاج وزوجته بعدما ساهمت معلومات قدمتها بريطانيا لشركاء دوليين في اعتقالهما وترحيلهما إلى ليبيا، وتعرضهما للتعذيب على يد قوات العقيد معمر القذافي عام 2004.

  • الألوان تغطي العدائيين NICOLSA TUCAT / AFP

    عداؤون في سباق "ألوان بوردي" الذي يمتد لنحو خمسة كيلومترات في مدينة بيساك الفرنسية، وفيه تُنثر مساحيق الألوان على المشاركين في السباق.

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