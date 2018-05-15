بالصور: العالم في أسبوع

ثوران بركان كيلاويا في هاواي دمّر عددا من المنازل، ودفع إلى إخلاء آلاف السكان. ويعد كيلاويا من أكثر البراكين نشاطا في العالم، كما أنه في حالة ثوران مستمرة منذ 35 عاما.