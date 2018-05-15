بالصور: العالم في أسبوع
اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية التي التُقطت حول العالم خلال هذا الأسبوع.
-
JONATHAN ERNST / REUTERS
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، يستقبلان ثلاثة أمريكيين محرَريين من كوريا الشمالية، في قاعدة أندور الجوية القربية من واشنطن. وأطلقت كوريا الشمالية سراح الأمريكيين الثلاثة كبادرة حسن نية قبيل المحادثات المرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية.
-
BRUCE OMORI / EPA
ثوران بركان كيلاويا في هاواي دمّر عددا من المنازل، ودفع إلى إخلاء آلاف السكان. ويعد كيلاويا من أكثر البراكين نشاطا في العالم، كما أنه في حالة ثوران مستمرة منذ 35 عاما.
-
CHARLES MCQUILLAN / GETTY IMAGES
أول مهرجان يقام في بلدة بورتماغي الأيرلندية للاحتفاء بأفلام حرب النجوم، وشهد ظهورا مفاجئا لأشخاص يجوبون القرية مرتدين أزياء شخصيات الفيلم. وأقيم المهرجان على خلفية ظهور جزيرة "سكيلينج مايكل" غرب أيرلندا مرارا في الجزأين السابع والثامن من الملحمة السينمائية. وشهدت البلدة ازدهارا في معدلات السياحة في أعقاب عروض الفيلم الأخيرة.
-
EDUARDO MUNOZ / REUTERS
المغنية الأمريكية المولودة في باربادوس بالبحر الكاريبي، ريانا، وصلت إلى متحف متروبوليتان التابع لمعهد الأزياء والفنون في مدينة نيويورك للمشاركة في افتتاح معرض "الأجسام السماوية: الموضة والخيال الكاثوليكي".
-
LOLUISA GOOULIAMAKIL / AF
مهاجرون يعزفون الموسيقى على متن سفينة "أكواريوس"، التي تديرها منظمتا "إس.أو.إس ميديتريني" و"أطباء بلا حدود"، في البحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا. وبعد يومين في عرض البحر، سمح خفر السواحل الإيطالية لأكثر من 100 مهاجر بالنزول في ميناء صقلية في مقاطعة كاتانيا.
-
PETER NICHOLLS / REUTERS
مجسمات للعبة الليغو تجسد شخصيتي الأمير هاري وميغان ماركل أمام قلعة وندسور، قبيل حفل زفافهما يوم السبت المقبل، بينما تنظر مصممة النماذج بولا لوغتون إلى المجسمات.
-
FILIP SINGER / EPA
واحدة من نحو ألف نبتة من "نباتات الرودودندرون"، وهي جنس من النباتات التابعة لرتبة الخلنجيات، في "حديقة الرودودندرون" بمدينة درسدن الألمانية.
-
HANNAH MCKAY / REUTERS
فاطمة بودشار، زوجة السياسي الليبي عبد الحكيم بلحاج، تقف مع ابنهما عبد الرحيم خارج مجلسي البرلمان البريطاني في ويستمنستر، ممسكة خطاب اعتذار قدمته رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي. وقدمت الحكومة البريطانية اعتذارها إلى بلحاج وزوجته بعدما ساهمت معلومات قدمتها بريطانيا لشركاء دوليين في اعتقالهما وترحيلهما إلى ليبيا، وتعرضهما للتعذيب على يد قوات العقيد معمر القذافي عام 2004.
-
NICOLSA TUCAT / AFP
عداؤون في سباق "ألوان بوردي" الذي يمتد لنحو خمسة كيلومترات في مدينة بيساك الفرنسية، وفيه تُنثر مساحيق الألوان على المشاركين في السباق.
معرض الصور
الهجمات الانتحارية على الكنائس في إندونيسيا
- 13 مايو/ أيار 2018
قهوة ورقص واحتفالات في الانتخابات النيابية اللبنانية
- 7 مايو/ أيار 2018
العمال يتحدون في عيدهم
- 1 مايو/ أيار 2018