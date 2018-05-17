ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ "الحيوانات"

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ترامب: "إنهم حيوانات"

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المهاجرين غير الشرعيين في بلاده بـ "حيوانات"، حسبما جاء في مقطع فيديو نشرته رويترز ووسائل إعلام أمريكية.

وفي اجتماع حول قضايا الهجرة في البيت الأبيض، الخميس، قال ترامب إن إدارته تعكف الآن على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في جرائم عنف.

وأضاف ترامب، في مقطع مصور للاجتماع: "لدينا أشخاص يأتون إلى بلادنا -أو يحاولون الدخول إليها، نحن نمنع كثيرا منهم من الوصول- لكننا نطردهم خارج البلاد. لن تصدقوا مدى سوء هؤلاء. إنهم ليسوا بشرا. هم حيوانات".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يصف فيها مهاجرين في بلاده بألفاظ مسيئة.

ويقول المحلل السياسي والصحفي في واشنطن بوست، روبرت كوستا، في تعليق له على تويتر: "الرئيس ترامب استخدم عبار (حيوان) مرة أخرة، وهي الوصف الذي استخدمه في عام 2015."

مصدر الصورة Reuters Image caption لم تكن هذه المرة الأولى التي يصف فيها مهاجرين في بلاده بألفاظ مسيئة.

وفي بداية عام 2018، قال ترامب خلال زيارة مشرعين أمريكيين للبيت الأبيض لمناقشة مقترح للهجرة: "لماذا يأتي إلينا مهاجرون من بلاد قذرة؟"، في إشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.

وأعربت بعثة الاتحاد الافريقي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حينئذ، عن "صدمتها ورفضها وغضبها" من تصريحات ترامب مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لا تفهم الأفارقة.

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ترامب "يستخدم تعبيرا فجا" لوصف مهاجرين

وفي يونيو/حزيران 20165، وصف ترامب المهاجرين المكسيكيين بـ "المغتصبين" و"القتلة".

لكن الرئيس المكسيكي، أنريكي بينا نيتو، قال في رده على تصريحات ترامب، إن خطاب ترامب خلال الانتخابات يشبه "خطاب الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر".

وأصر ترامب على أن المكسيك هي التي ستتحمل كلفة بناء الجدار، وهو أمر رفضه الرئيس نيتو رفضا قاطعا في خطابات كثيرة.