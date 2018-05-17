من بينهم كلبها.. المرشحون للقيام بدور أشبين لميغان ماركل

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عندما تكتشف العروس في أسبوع زفافها أن والدها لن يكون قادرا على الحضور فذلك آخر شيء تتوقع حدوثه، فهو المناط به عادة دور الأشبين.

وأكدت ميغان ماركل أن والدها توماس لن يحضر زفافها فهو يتعافى من عملية جراحية في القلب بالمكسيك.

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الزواج الملكي: والد ميغان قد لا يحضر حفل زفافها

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وقالت ميغان في بيان: "دوما كنت مهتمة بأبي وأتنمى منحه المساحة التي يحتاجها للتركيز على صحته".

وكان من المقرر أن يكون توماس هو أشبين العروس. فمن الذي يمكنه القيام بالمهمة؟

أم العروس

ستمكث دوريا ريغنالد، والدة العروس مع ابنتها في فندق كليفيدين الليلة التي تسبق الزفاف وستصحبها إلى الكنيسة صباح السبت.

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فهل يمكن أن تذهب خطوة أبعد وتكون أشبينة العروس؟

ذلك خيار متاح وعادة يكون الأب هو الأشبين الذي يسير بعروسه ويقدمها لعريسها.

وهو تقليد مستمد من العصر الذي كان فيه الزواج بمثابة تعاقد مالي حيث كانت العروس تعتبر "ملكية الأب" التي تنتقل للزوج، فهو تعاقد رمزي بين أسرتين على الإلتزام والحب بين شخصين.

ودوريا قريبة من هاري وميغان ووصفها الأمير بأنها رائعة في لقائه مع بي بي سي بمناسبة الخطبة، كما تحدثت ميغان عن علاقتها القوية بوالدتها في لقاءات سابقة.

ورغم أن قيام الأم بهذا الدور سيعد كسرا للتقليد الملكي إلا أن ذلك حدث من قبل ولم تقم به أي أم، إنها الملكة فيكتوريا التي قامت بدور الإشبين لاثنتين من بناتها الأميرة هيلينا عام 1866 والأميرة بياتريس عام 1885 عقب وفاة زوجها الأمير ألبرت.

الأمير هاري

ومن بين الامور التي تعتبر خروجا على التقاليد أيضا هو السير مع رجل، ولكنه ليس الأب، وإنما زوج المستقبل.

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وهناك من يرى أن هذه وسيلة رمزية لإظهار الوحدة من قبل العروسين منذ البداية.

وكانت ميغان ماركل قد أشارت من قبل أنها وزوجها المستقبلي "فريق واحد" وربما سيرهما معا في الزفاف يمثل إعلانا عن التزامهما بالظهور كفريق موحد.

ويندل بيرس، والدها على الشاشة

قامت ميغان ماركل بالفعل بدور العروس هذا العام على شاشة التليفزيون.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ويندل بيرس (إلى اليسار)

ففي آخر مشهد لها في مسلسل "Suits" تتزوج راشين زين التي تجسد شخصيتها ميغان بصديقها لفترة طويلة مايك روس ويقوم والدها في المسلسل روبرت زين الذي يجسده الممثل ويندل بيرس بدور الأشبين.

ولعبت شخصية روبرت زين دورا مهما في المسلسل فهو ذلك المحامي القوي بإحدى كبريات المؤسسات القانونية في نيويورك.

ولم يتضح ما إذا كانت قد تمت دعوة الممثل ويندل بيرس للزفاف. فإذا كان قد دعي فبالإمكان إقناعه للقيام بدور الأشبين.

جاي: كلب ميغان ماركل

من المعروف عن ميغان عشقها للكلاب، وهو الأمر الذي تشاركها فيه الملكة.

مصدر الصورة Instaghram/Meghan Markel

فهل تقرر ميغان اصطحاب كلبها جاي وهي تسير لزوجها المستقبلي.

وقد نشرت ميغان مؤخرا صورا لجاي مرتديا سترة عليها العلم البريطاني فربما يتم إقناعه بارتداء زي مناسب والتصرف بشكل جيد.

ميغان ماركل

يفترض أن يكون يوم الزفاف أسعد أيام العروسين، ولكنه عادة ما يكون مليئا بالتوتر حول كل شيء بداية من الزهور وانتهاء بالأقارب السكارى.

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فلماذا لا تزيل ميغان عنصرا آخر للتوتر وتسير بنفسها لعريسها وتكون أشبينة نفسها؟

وتقول زو كارتنر ماكاي التي فعلت ذلك: "لقد ناسبني الأمر تماما، لقد سرت بنفسي لزوجي المستقبلي".