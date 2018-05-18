الزواج الملكي 2018: اللسمات الأخيرة ليوم عرس هاري وميغان

Image caption الأمير هاري وميغان ماركل في بروفة العرس

تجري الآن الاستعدادات النهائية عشية يوم العرس الملكي السبت بين الأمير هاري وميغان ماركل.

وسوف تقابل والدة ماركل، دوريا راغلاند، الملكة لأول مرة في قلعة وندسور، بصحبة ابنتها، وصهرها.

وقد التقت راغلاند بالفعل ببعض أفراد الأسرة المالكة، ومن بينهم شقيق هاري الأمير وليام، ووالدهما الأمير تشالرز.

وقد طلبت ميغان من الأمير تشارلز، ولي العهد، أن يصحبها في الكنيسة حتى يسلمها إلى ابنه الأمير هاري يوم السبت.

وجاء الإعلان بعد أن أكدت ماركل - البالغة 36 عاما - في بيان الخميس أن والدها لن يحضر حفل الزفاف، قائلة إنها تأمل في أن تتاح له الخصوصية المطلوبة للتركيز على صحته.

تفاصيل كعكة العرس

وكشفت بعض التفاصيل عن كعكة العرس.

وقالت كلير بتاك، وهي الخبازة التي ستعدها، إنها ستقدم بطريقة "غير تقليدية"، وتعرض بطريقة خاصة أيضا.

مصدر الصورة PA Image caption كلير بتاك تضع اللمسات الأخيرة لكعكة العرس

وتقدم الكعكة المكونة من طبقات من الليمون وماء الزهور لحوالي 600 شخص من الضيوف في حفل استقبال بعد الظهر في قلعة وندسور.

وقال صاحب المخبز الموجود في شرق لندن إن التورتة ستمثل "خروجا طفيفا عن المعتاد".

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption الأمير تشارلز سيصحب ميغان في الكنيسة

ويشارك في إعدادها فريق مكون من ستة أشخاص على مدى خمسة أيام في مطبخ قصر باكينغهام. ويستخدم في مكوناتها حوالي 200 ثمرة ليمون و10 زجاجات من ماء الزهور من حديقة الملكة في ساندرينغهام.

وصول العائلة

وتوجه أفراد الأسرة المالكة الآخرين إلى وندسور قبل حلول موعد الزفاف، ومن بينهم دوق ودوقة كامبريدج، وأمير ويلز، ودوقة كورنوول.

والتقت والدة العروس بالأمير وليام وكاثرين، وأطفالهما في قلعة وندسور مساء الخميس.

مصدر الصورة PA Image caption والدة العروس، دوريا راغلاند قد تكون هي من يصحبها في الكنيسة

وتناولت الشاى مع الأمير تشالرز وزوجته كاميلا في كلارينس هاوس في لندن الأربعاء.

ويرافق العروس 10 أطفال تحت سن الثامنة. وآثرت ألا تختار وصيفة للشرف، حتى تتجنب المفاضلة بين صديقاتها المقربات.

وستمضي ماركل ليلتها الأخيرة قبل حفل الزفاف مع والدتها في فندق كليفدين هاوس الفخم، في باكينغهامشير، على بعد نحو 9 أميال من قلعة وندسور.

أما الأمير هاري، البالغ 33 عاما، فسيكون في دورشستر في أسكوت على بعد 15 ميلا مع شقيقه، دوق كامبريدج.

بروفة العرس تجتذب الناس

واجتذبت بروفة موكب الزواج في وندسور الخميس مئات من الناس، من الأطفال والآباء والأمهات، ممن رغبوا في الانخراط في أجواء الاحتفال.

ويحتشد مئات المهنئين منذ أيام وهم يتشحون بالعلم البريطاني في ويندسور حيث تجري مراسم الزواج.

مصدر الصورة EPA Image caption الطقس كان جميلا في بروفة الخميس

وتمت البروفة بلا أي مشاكل، بالرغم من خروج بعض الأحصنة عن الخط.

وشوهد العروسان في سيارة تمر عبر مسار الموكب، بصحبة الشرطة.

ويتوقع أن يشارك حوالي 250 شخصا من أفراد الجيش في حفل الزواج يوم السبت.

ويتوقع أيضا أن يكون طقس يوم العرس مشمسا، مع نسمة باردة قليلا، ودرجات حرارة قد تصل إلى 21 درجة بعد الظهر.