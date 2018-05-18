تحطم طائرة ركاب تقل "أكثر من 100 شخص" في كوبا

مصدر الصورة AFP Image caption الطائرة كانت في رحلة داخلية

سقطت طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الكوبية قرب مطار هافانا الدولي، حسب وسائل إعلام محلية.

وجاء في وكالة الأنباء برينسا لاتينا أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بقليل.

وبحسب التلفزيون الحكومي، فإن الطائرة كانت في رحلة داخلية من العاصمة الكوبية إلى مدينة هوليغوين شرقي البلاد.

وكان على متن الطائرة 104 من الركاب، ولا يعرف عدد الضحايا، وفقا لتقارير محلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود أنهم رأوا أعمدة دخان، وقد هرعت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وكتبت إذاعة هابانا على حسابها بموقع تويتر أن الطائرة سقطت على الطريق السريع بين بوييروس وهافانا، قرب المطار.

وأفاد تقرير وكالة الأنباء الفرنسية بأن الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، الذي تولى الحكم الشهر الماضي، في طريقه إلى مكان الحادث.