قتلى في حادث إطلاق نار بمدرسة في ولاية تكساس الأمريكية

مصدر الصورة Reuters Image caption طوقت السلطات موقع حادث إطلاق النار

أسفر حادث إطلاق نار بمدرسة في ولاية تكساس الأمريكية عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب ما أفاد به مسؤول في الشرطة.

وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة هاريس إد غونزاليز إن معظم قتلى الحادث من الطلبة.

ووقع الحادث في مدرسة "سانتا في". واحتجز طالب بعد الهجوم الذي وقع على بعد قرابة 50 كليومترا من مدينة هوستن.

كما أصيب في إطلاق النار أشخاص عدة، ومن بين شرطي.

ووصف الرئيس دونالد ترامب الأنباء الواردة حول الحادث بأنها "لا تبشر بخير".

وفي وقت سابق من العام الحالي قتل مسلح 17 من الطلاب والعاملين بأحد المدراس في فلوريدا، وهو ما أعقبه احتجاجات ضد قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة.