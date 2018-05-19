بالصور: كلام عن الحب وقبلات في زفاف هاري وماركل الملكي
بعض الصور المختارة لحفل زفاف الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل.
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الأمير هاري وعروسه ميغان تبادلان قبلة، أمام مدخل كنيسة سان جورج في قلعة ويندسور بعد زواجهما رسميا.
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عقب زواجهما، سيعرف الزوجان بدوق ودوقة ساسكس.
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حضر الحفل الملكة إليزابيث وزوجها دوق أدنبرة الأمير فيليب، وأعضاء آخرون من العائلة الملكية.
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أتم الزوجان مراسم الزواج، وتبادلا خاتمي الزواج.
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الأمير هاري يكشف عن وجه عروسه.
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ألقى القس مايكل كاري، رئيس الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة، عظة الزواج، وركز على فكرة الحب.
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كان لدى ماركل في حفل الزفاف 10 وصيفات وفتيان زفاف، من بينهم الأمير جورج والأميرة شارلوت، أبنا الأمير ويليام، شقيق هاري.
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Reuters
صحب الأمير تشارلز العروس عبر ممر الكنيسة ليوصلها إلى الأمير هاري.
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Reuters
فستانا ماركل من تصميم مصممة الأزياء البريطانية كلير وايت كيلر.
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Getty Images
ماركل غادرت الفندق، للسفر إلى قلعة ويندسور بصحبة أمها "دوريا".
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Rex/Shutterstock
الأمير هاري يبدو هادئا، ويلوح للجماهير وهو في طريقه إلى كنيسة سان جورج، إلى جانب شقيقه الأمير ويليام دوق كامبريدج.
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TOLGA AKMEN/AFP
حشود من المهنئين ووسائل الإعلام العالمية احتشدوا في ويندسور، خلال الأسبوع السابق ليوم الزفاف.
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Hannah McKay/Reuters
كما احتشد نحو 100 ألف شخص، في شوارع مدينة ويندسور.
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DANIEL LEAL-OLIVAS/afp
وصل المهنؤن مبكرا، لكي يشقوا طريقهم عبر الممشي الطويل المؤدي لقلعة ويندسور.
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Peter Summers/PA
خيم كثيرون في العراء طوال الليل، لكي يضمنوا أفضل مكان للمشاهدة بطول طريق الموكب.
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وصل الضيوف، ومن بينهم إدريس إلبا وخطيبته وأوبرا وينفري إلى كنيسة سان جورج في قلعة ويندسور.
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نجم هوليوود جورج كلوني وزوجته أمل وصلا، بدون طفليها التوأمين البالغ عمرهما 11 شهرا.
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TOM NICHOLSON/EPA
نحو 1200 من عامة الشعب، وأغلبهم معرفون بانخراطهم في أعمال خيرية، دُعوا لحضور حفل الزفاف.
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Danny Lawson/PA
زُين الباب الغربي وسلالم كنيسة سان جورج، في قلعة ويندسور، بالورود وأوراق الشجر، مع بدء العد التنازلي لمراسم الزواج.
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