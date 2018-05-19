بالصور: كلام عن الحب وقبلات في زفاف هاري وماركل الملكي

  • 19 مايو/ أيار 2018

بعض الصور المختارة لحفل زفاف الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل.

  • الأمير هاري وعروسه ميغان PA

    الأمير هاري وعروسه ميغان تبادلان قبلة، أمام مدخل كنيسة سان جورج في قلعة ويندسور بعد زواجهما رسميا.

  • الأمير هاري وعروسه ميغان PA

    عقب زواجهما، سيعرف الزوجان بدوق ودوقة ساسكس.

  • الملكة إليزابيث ودوق أدنبرة الأمير فيليب PA

    حضر الحفل الملكة إليزابيث وزوجها دوق أدنبرة الأمير فيليب، وأعضاء آخرون من العائلة الملكية.

  • ميغان ماركل PA

    أتم الزوجان مراسم الزواج، وتبادلا خاتمي الزواج.

  • الأمير هاري وميغان ماركل PA

    الأمير هاري يكشف عن وجه عروسه.

  • القس مايكل كاري PA

    ألقى القس مايكل كاري، رئيس الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة، عظة الزواج، وركز على فكرة الحب.

  • ميغان ماركل تمشي في ممر كنيسة سان جورج PA

    كان لدى ماركل في حفل الزفاف 10 وصيفات وفتيان زفاف، من بينهم الأمير جورج والأميرة شارلوت، أبنا الأمير ويليام، شقيق هاري.

  • ميغان ماركل (يمين الصورة) والأمير تشارلز (وسط) Reuters

    صحب الأمير تشارلز العروس عبر ممر الكنيسة ليوصلها إلى الأمير هاري.

  • ميغان ماركل Reuters

    فستانا ماركل من تصميم مصممة الأزياء البريطانية كلير وايت كيلر.

  • ميغان ماركل و أمها "دوريا" Getty Images

    ماركل غادرت الفندق، للسفر إلى قلعة ويندسور بصحبة أمها "دوريا".

  • الأمير هاري إلى جانب شقيقه دوق كامبريدج Rex/Shutterstock

    الأمير هاري يبدو هادئا، ويلوح للجماهير وهو في طريقه إلى كنيسة سان جورج، إلى جانب شقيقه الأمير ويليام دوق كامبريدج.

  • حشود من المهنئين ووسائل الإعلام TOLGA AKMEN/AFP

    حشود من المهنئين ووسائل الإعلام العالمية احتشدوا في ويندسور، خلال الأسبوع السابق ليوم الزفاف.

  • حشود من الجماهير Hannah McKay/Reuters

    كما احتشد نحو 100 ألف شخص، في شوارع مدينة ويندسور.

  • أشخاص يمشون DANIEL LEAL-OLIVAS/afp

    وصل المهنؤن مبكرا، لكي يشقوا طريقهم عبر الممشي الطويل المؤدي لقلعة ويندسور.

  • أشخاص يرتدون علم بريطانيا Peter Summers/PA

    خيم كثيرون في العراء طوال الليل، لكي يضمنوا أفضل مكان للمشاهدة بطول طريق الموكب.

  • أوبرا وينفري وإدريس إلبا PA

    وصل الضيوف، ومن بينهم إدريس إلبا وخطيبته وأوبرا وينفري إلى كنيسة سان جورج في قلعة ويندسور.

  • جورج كلوني وزوجته أمل كلوني PA

    نجم هوليوود جورج كلوني وزوجته أمل وصلا، بدون طفليها التوأمين البالغ عمرهما 11 شهرا.

  • حفل الزفاف الملكي TOM NICHOLSON/EPA

    نحو 1200 من عامة الشعب، وأغلبهم معرفون بانخراطهم في أعمال خيرية، دُعوا لحضور حفل الزفاف.

  • كنيسة سان جورج Danny Lawson/PA

    زُين الباب الغربي وسلالم كنيسة سان جورج، في قلعة ويندسور، بالورود وأوراق الشجر، مع بدء العد التنازلي لمراسم الزواج.

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