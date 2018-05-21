الشرطة الهندية تستخرج 106 كبسولات كوكايين من معدة امرأة

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تقول الشرطة في الهند إنها تمكنت بنجاح من استخراج 106 كبسولات من الكوكايين من امرأة كانت تحاول - كما يدعى - تهريبها إلى داخل البلاد.

وقبض على السيدة الأجنبية، البالغة من العمر 25 عاما، في مطار العاصمة دلهي الدولي في 14 مايو/أيار بعد ورود معلومات عنها، بحسب ما قالته الشرطة.

وأفادت تقارير بأنها قضت الأسبوع الماضي في المستشفى حيث تلقت مسهلات لإخراج الكوكايين.

وتقدر قيمة المخدرات بحوالي 50 مليون روبية، أي ما يعادل 734 ألف دولار أمريكي.

وتعتقد الشرطة أن المرأة ابتلعت الكبسولات في ساو باولو في البرازيل، وأنها أعطيت تعليمات بتسليمها إلى شخص نيجيري في دلهي.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن مسؤولين في قسم مكافحة المخدرات قولهم إن هذا كان "أكبر عدد من الكبسولات من الكوكايين" تتمكن الشرطة من ضبطه من شخص واحد.

وأضاف المسؤولون أن ما صادروه هو كوكايين من نوع عالي الجودة من كولومبيا، وليس من الأنواع الرخيصة مما يعرف بالـ"كراك" الذي عادة ما يكتشف في مثل تلك الحالات.

وتبحث الشرطة حاليا عن مكان وجود هذا الشخص النيجيري الذي كان من المفترض أن تسلمه السيدة المقبوض عليها المخدرات.