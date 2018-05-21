اختفاء وجه البابا ومنع الكعب العالي على السجادة الحمراء
مجموعة منتقاة من صور أهم الأحداث والفاعليات السياسية والرياضية والترفيهية والفنية والاحتجاجية، التي شهدها العالم خلال أسبوع.
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MOHAMMED ABED/AFP
صورة من مظاهرات "العودة الكبرى" التي نظمها الفلسطينيون في قطاع غزة، وواجهتها إسرائيل بالعنف والقوة المسلحة واستخدمت قنابل الغاز والرصاص الحي في تفريق المتظاهرين، وأطلقت القوات الإسرائيلية الغاز بكثافة على الفلسطينيين الذين تظاهروا على حدود القطاع مع إسرائيل في 14 مايو/ آيار.
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JANE BARLOW/PA
عاملون في دار بونهامس للمزادات في أدنبرة باستكلندا، يضعون أيديهم حول نسخة مقلدة من كأس "رايدر". وقدم اتحاد لاعبي الغولف المحترفين هذه الكأس إلى لاعب الغولف الإسباني المحترف سيرجيو غارسيا، في احتفالية الاتحاد بمئويته. ومن المتوقع أن يتراوح سعر هذه الكأس بين 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه استرليني عند عرضها في المزاد الأسبوع المقبل.
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DIANA ULLOA / AFP
طلاب يشاركون في الاحتجاجات ضد رئيس نيكاراغوا دانيل أورتيغا، ولوح الطلاب بأعلام نيكاراغوا في المظاهرات التي انطلقت مؤخرا ضد الرئيس وقُتل فيها أكثر من 50 طالبا.
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VALERY HACHE/AFP
ظهرت كريستينا ستيوارت، عضوة لجنة التحكيم في مهرجان كان، حافية القدمين على السجادة الحمراء في فرنسا، احتجاجا على قرار إدارة المهرجان بفرض ارتداء النساء الكعب العالي وحظر ارتداء الأحذية المسطحة. وفي 2015، أشارت تقارير إلى استبعاد نساء من السير على السجادة الحمراء لارتدائهن أحذية مسطحة.
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CATHERINE IVILL/GETTY IMAGES
توج فريق أتليتكو مدريد الأسباني بكأس الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، على حساب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في المباراة التي استضافها ملعب ليون بفرنسا، وحقق أتليتكو فوزا كبيرا على مضيفه الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد.
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NASA
أظهرت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء صورا لثورة بركان كيلاويا في هاواي بالولايات المتحدة، وكان بالإمكان رؤية الرماد البركاني المتصاعد من فوهة البركان بارتفاع ثلاثة آلاف متر من الفضاء.
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CLODAGH KILCOYNE/REUTERS
تابع الملايين حول العالم مراسم زفاف الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، والممثلة الأمريكية ميغان ماركل في قلعة وندسور التاريخية، وشارك المئات من أفراد الجيش البريطاني في المراسم الملكية التي جرت في كنيسة القديس سان جورج.
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CHARLOTTE GRAHAM/REX/SHUTTERSTOCK
أعضاء في اتحاد بناين للبالون الطائر في بريطانيا أثناء تجهيز بالون للطيران في سماء متنزه أليرثورب ليكلاند، بالقرب من بوكلنغتون، في إنجلترا.
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SUSANA VERA/REUTERS
مسيرة، نساء يحملن ألعابا نارية ومشاعل أثناء المشاركة في مسيرة لاحياء اليوم العالمي ضد الخوف من المثلية الجنسية ومن التحول الجنسي ومن ازدواجية الميل الجنسي، والتي شهدتها العاصمة الأسبانية مدريد.
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MAX ROSSI/REUTERS
تسببت الرياح في اختفاء وجه البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أثناء إلقاء عظة للجمهور، يوم الأربعاء، في ساحة القديس سان بيتر في الفاتيكان، وذلك بعد أن رفعت جزء من ردائه ليغطي وجهه بالكامل.
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