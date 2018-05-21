اختفاء وجه البابا ومنع الكعب العالي على السجادة الحمراء

عاملون في دار بونهامس للمزادات في أدنبرة باستكلندا، يضعون أيديهم حول نسخة مقلدة من كأس "رايدر". وقدم اتحاد لاعبي الغولف المحترفين هذه الكأس إلى لاعب الغولف الإسباني المحترف سيرجيو غارسيا، في احتفالية الاتحاد بمئويته. ومن المتوقع أن يتراوح سعر هذه الكأس بين 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه استرليني عند عرضها في المزاد الأسبوع المقبل.