مصدر الصورة THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX

نشر دوق ودوقة ساسيكس ثلاث صور رسمية التقطت في يوم زفافهما.

وتشمل الصور التي التقطها أليكسي لوبوميرسكي صورة جماعية للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مع وصيفات الشرف والعائلة المقربة، بما في ذلك الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وقال قصر كينسنغتون إن الزوجين يودان أن يشكرا كل من شارك في حفل يوم السبت.

وأضاف البيان "إن أصحاب السمو الملكي سعداء بالصور الرسمية".

مصدر الصورة THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX

وقال لوبوميرسكي ، الذي التقط أيضا صور الخطوبة، سعدت بتوثيق "رحلة الحب" الملهمة لدوق ودوقة ساسيكس.

وقال "هذا كان فصلا جميلا في مسيرتي وحياتي ، ولن أنسى ذلك أبداً".