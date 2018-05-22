نائب الرئيس الأمريكي يحذر كوريا الشمالية من "اللعب" مع ترامب

مصدر الصورة Getty Images Image caption أدلى بنس بهذه التصريحات في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية مساء الاثنين

حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من "اللعب" مع الرئيس دونالد ترامب إذا ما التقيا الشهر المقبل.

وقال بنس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن مثل هذه الخطوة ستكون "خطأ كبيرا" من جانب الزعيم الكوري الشمالي.

وأشار بنس أيضا إلى أنه "لا يوجد أدنى شك" في أن ترامب يمكنه الانسحاب من القمة التي من المقرر أن تعقد في 12 يونيو/حزيران.

وهددت كوريا الشمالية أيضا بالانسحاب من الاجتماع بعد تصريحات من جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وردت كوريا الشمالية بقوة عندما أشار بولتون أنه سيتبع "نموذج ليبيا" لنزع السلاح النووي.

وكان الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قد اتفق مع القوى الغربية عام 2003 على تفكيك برنامجه مقابل رفع العقوبات. وبعد ثماني سنوات، قُتل على أيدي معارضين مدعومين من الغرب.

وتشعر كوريا الشمالية بالغضب أيضا من التدريبات العسكرية الحالية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأوقفت المحادثات مع الجنوب ردا على ذلك.

ويعتزم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن عقد اجتماع مع ترامب في واشنطن يوم الثلاثاء لمناقشة خطط القمة.

وقال بنس إن ترامب سيكون على استعداد للانسحاب من الاجتماع المقرر عقده في سنغافورة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي: "لا أعتقد أن الرئيس ترامب يفكر في العلاقات العامة، إنه يفكر في السلام".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأحد أن الرئيس الأمريكي يطلب من مساعديه ومستشاريه ما إذا كان ينبغي عليه حضور القمة أم لا.