بعدسات الجمهور: أبراج

مايكل كولن يقول عن صورته " هذه أبراج من الأحذية في مدينة رايس المهجورة في كاليفورنيا. بدأ المسافرون إلى نهر كولورادو تقليد ترك الأحذية على شجرة في المدينة للتذكير برحلتهم. وقد احترقت شجرة الأحذية الأصلية منذ أكثر من 10 سنوات، لذلك بدأ الناس في ترك الأحذية على السياج والأغصان والأعمدة. هناك الآلاف منهم".