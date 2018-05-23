بعدسات الجمهور: أبراج

  • 23 مايو/ أيار 2018

ننشر كل أسبوع مجموعة من صور القراء حول موضوع معين، وموضوع هذا الأسبوع هو "أبراج".

  • برج إيفل Victoria Farey

    التقطت فيكتوريا فاري هذه الصورة من داخل برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

  • صورة للدرج الحلزوني الضخم Douglas Taylor

    "يحتوي الدرج الحلزوني في برج مدينة إنسبروك في النمسا على أكثر من 133 درجة تؤدي إلى منصة المراقبة العليا التي يبلغ ارتفاعها 31 متراً"، بحسب دوغلاس تايلور ملتقط الصورة.

  • صورة لناطحات سحاب في مدينة نيويورك التقطت من داخل نافذة سيارة Sophie Cottle

    شاركت صوفي بصورة التقطتها في مدينة نيويورك من داخل سيارة أجرة في عام 2015. وتقول "فوجئت بالمشهد. لم أشعر أنني صغيرة هكذا من قبل".

  • برج مكون من أشخاص يقفون على أكتاف بعضهم. Ian Chantler

    يقول إيان شانتلير عن صورته "لطالما رغبت برؤية برج بشري، ولم أكن أصدق عيني عندما شاهدت هذه المجموعة في منطقة الباسك في إسبانيا".

  • الكثير من الأحذية التي ربطت على السياج mikeyadobe

    مايكل كولن يقول عن صورته " هذه أبراج من الأحذية في مدينة رايس المهجورة في كاليفورنيا. بدأ المسافرون إلى نهر كولورادو تقليد ترك الأحذية على شجرة في المدينة للتذكير برحلتهم. وقد احترقت شجرة الأحذية الأصلية منذ أكثر من 10 سنوات، لذلك بدأ الناس في ترك الأحذية على السياج والأغصان والأعمدة. هناك الآلاف منهم".

  • ناطحات سحاب Robby Bernstein

    "هذان البرجان السكنيان في ميسيساوغا في أونتاريو، معروفان باسم برجي مارلين مونرو"، بحسب روبي بيرنشتاين ملتقط الصورة.

  • برج Grzegorz Szewczyk

    جمعت هذه الصورة، التي التقطها غرزغورك شيفشيك، بين هذا البرج وشعاع ضوء أحمر.

  • منارة حمراء اللون مخططه بالأبيض Graham Bolton

    صورة التقطها غراهام بولتون منارة تتلألأ ألوانها تحت أشعة الشمس.

  • أبراج في نهاية شارع Hannah Moore

    تقول هانا مور "التقطت هذه الصورة عندما كنت في طريقي في لندن لركوب القطار من محطة ليفربول ستريت".

  • صورة لبرج سكني في لندن Daniel Brown

    التقط دانيال براون صورة لبرج تريليك في لندن، الذي ينتمي لطراز العمارة "القاسية"، الذي يرجع إلى القرن العشرين.

  • صورة لطائر ضخم وعشه فوق مدخنة. Michael Hanavan

    وأخيراً ، صورة مايكل هانافان لطائر يرعى صغاره في عش ضخم فوق مدخنة.

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