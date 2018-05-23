بعدسات الجمهور: أبراج
ننشر كل أسبوع مجموعة من صور القراء حول موضوع معين، وموضوع هذا الأسبوع هو "أبراج".
-
Victoria Farey
التقطت فيكتوريا فاري هذه الصورة من داخل برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.
-
Douglas Taylor
"يحتوي الدرج الحلزوني في برج مدينة إنسبروك في النمسا على أكثر من 133 درجة تؤدي إلى منصة المراقبة العليا التي يبلغ ارتفاعها 31 متراً"، بحسب دوغلاس تايلور ملتقط الصورة.
-
Sophie Cottle
شاركت صوفي بصورة التقطتها في مدينة نيويورك من داخل سيارة أجرة في عام 2015. وتقول "فوجئت بالمشهد. لم أشعر أنني صغيرة هكذا من قبل".
-
Ian Chantler
يقول إيان شانتلير عن صورته "لطالما رغبت برؤية برج بشري، ولم أكن أصدق عيني عندما شاهدت هذه المجموعة في منطقة الباسك في إسبانيا".
-
mikeyadobe
مايكل كولن يقول عن صورته " هذه أبراج من الأحذية في مدينة رايس المهجورة في كاليفورنيا. بدأ المسافرون إلى نهر كولورادو تقليد ترك الأحذية على شجرة في المدينة للتذكير برحلتهم. وقد احترقت شجرة الأحذية الأصلية منذ أكثر من 10 سنوات، لذلك بدأ الناس في ترك الأحذية على السياج والأغصان والأعمدة. هناك الآلاف منهم".
-
Robby Bernstein
"هذان البرجان السكنيان في ميسيساوغا في أونتاريو، معروفان باسم برجي مارلين مونرو"، بحسب روبي بيرنشتاين ملتقط الصورة.
-
Grzegorz Szewczyk
جمعت هذه الصورة، التي التقطها غرزغورك شيفشيك، بين هذا البرج وشعاع ضوء أحمر.
-
Graham Bolton
صورة التقطها غراهام بولتون منارة تتلألأ ألوانها تحت أشعة الشمس.
-
Hannah Moore
تقول هانا مور "التقطت هذه الصورة عندما كنت في طريقي في لندن لركوب القطار من محطة ليفربول ستريت".
-
Daniel Brown
التقط دانيال براون صورة لبرج تريليك في لندن، الذي ينتمي لطراز العمارة "القاسية"، الذي يرجع إلى القرن العشرين.
-
Michael Hanavan
وأخيراً ، صورة مايكل هانافان لطائر يرعى صغاره في عش ضخم فوق مدخنة.
معرض الصور
اختفاء وجه البابا ومنع الكعب العالي على السجادة الحمراء
- 21 مايو/ أيار 2018
بالصور: كلام عن الحب وقبلات في زفاف هاري وماركل الملكي
- 19 مايو/ أيار 2018
العالم الإسلامي يستقبل شهر رمضان
- 17 مايو/ أيار 2018