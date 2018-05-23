شركة ألمانية تعتذر عن منشور "عنصري" يتعلق بميغان ماركل

مصدر الصورة FACEBOOK - SUPER DICKMMAN'S Image caption الصورة نشرت يوم حفل الزفاف الملكي

اعتذرت شركة ألمانية بعدما نشرت صورة لقطعة حلوى مارشميلو مغطاة الشيكولاتة ترتدي فستان عرس، يوم حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.

وكتب شركة "سوبر ديمكان" تحت الصورة تعليقا يقول: "ما الذي تنظرين إليه؟ ألا تريدين أن تكوني ميغان ماركل أيضا".

وكتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الصورة، الذي حذفتها الشركة الآن، بأنها "عنصرية".

ووصف متحدث باسم الشركة المنشور بأنه "سخيف ومحرج".

وبعدما ندد رواد التواصل الاجتماعي بالمنشور على صحفة الشركة بموقع فيسبوك، كتبت سوبر ديكمان: "المعذرة. فعالم سوبر ديكمان ملون ومتعدد وأبعد ما يكون عن الأفكار العنصرية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور قبل أن تحذفه الشركة.

وترتبط حلوى شوكوكيس الشهيرة بإيحاءات عنصرية منذ القدم، إذا تطلق عليها الأجيال السابقة في ألمانيا وغيرها اسم "نيغر كيس" أي "قبلة الشخص الأسود".

مصدر الصورة AFP Image caption القناة الألمانية الرسمية تعرضت لانتقادات بسبب تعليقات على موقعها اعتبرت عنصرية

وتعرضت القناة الألمانية الرسمية "زد دي أف" إلى الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، إذ اعتبر المنتقدون بعض التعليقات على تغطية القناة لحفل الزفاف الملكي "عنصرية".

ومن التعليقات التي اعتبرها المنتقدون عنصرية وصف ميغان بأنها "فريدة" أكثر من مرة، وأن "الملكة تغض الطرف عن ميغان".

ورفضت زد دي أف هذه الاتهامات، وقالت إنه لا ضرر في التطرق إلى أصول ميغان ماركل.