كوريا الشمالية "تدمر" أنفاقا في موقع التجارب النووية في بونغي-ري

مصدر الصورة Reuters Image caption الموقع يوجد في منطقة جبلية شمال شرقي البلاد

فجرت كوريا الشمالية - كما يبدو - أنفاقا في موقع التجارب النووية لديها، في خطوة تسعى إلى تقليص التوتر الإقليمي.

وقال صحفيون أجانب موجودون في بونغي-ري حيث يوجد موقع الاختبارات إنهم شاهدوا انفجارا كبيرا.

وكانت كوريا الشمالية قد عرضت تدمير الموقع أوائل هذا العام كجزء من التقارب الدبلوماسي مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ولكن العلماء يعتقدون أن الموقع انهار جزئيا في أعقاب آخر اختبار في شهر سبتمبر/أيلول 2017، مما جعله غير صالح للعمل.

ولم يسمح لمفتشين دوليين بحضور تدمير الموقع الواقع في منطقة جبلية شمال شرقي البلاد.

وانهارت الأنفاق في سلسلة من التفجيرات المتتابعة أمام حوالي 20 صحفيا دوليا انتقوا بعناية.

وأفادت تقارير بحدوث انفجارين في الصباح، ثم وقعت أربعة انفجارات أخرى بعد الظهر.

وكان الصحفي توم تشيشر من فريق سكاي نيوز من بين الصحفيين الأجانب الذين دعوا إلى مشاهدة الحدث.

مصدر الصورة EPA Image caption التلفزيون الرسمي بث صور التفجيرات

وقال "سرنا في الجبال وشاهدنا التفجير من على بعد حوالي 500 متر.

وأضاف "بدأوا في العد التنازلي، ثلاثة، اثنان، واحد. ثم حدث انفجار ضخم، لا بد أن تشعر به. إذ إن الغبار خيم على المكان ولاحقنا، وكذلك الحرارة. كان الصوت عاليا جدا".