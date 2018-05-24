ترامب يلغي قمته مع زعيم كوريا الشمالية

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption ترامب وكيم كان من المقرر أن يلتقيا في 12 يونيو/حزيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء قمته التي كانت مقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الثاني عشر من يونيو / حزيران المقبل في سنغافورة.

وقال ترامب في خطاب موجها لكوريا الشمالية "كنت أتطلع بشوق لهذا اللقاء".

وأضاف ترامب "ولكن للأسف، نظرا للغضب العارم والعدوانية في بيانكم الأخير، أشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت عقد أي لقاء مخطط له".

وقال ترامب "إنك تتحدث عن قدراتكم النووية، لكن قدراتنا أضخم وأقوى، وأدعو الله ألا نضطر إلى استخدامها أبدا".

وأنهى ترامب خطابه بالقول إن على كيم أن يطلبه إذا غير رأيه.

وقال "إن العالم وكوريا الشمالية بوجه خاص فقدا فرصة عظيمة للسلام الدائم، والرخاء العظيم والثروة. وفقد هذه الفرصة العظيمة هو دقيقة محزنة بحق في التاريخ".

وكانت مسؤولة من كوريا الشمالية، هي تشوي سون-هوي قد رفضت في وقت مبكر من اليوم الخميس التعليقات التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، واصفة إياها "بالحمقاء". وكان بنس قد قال إن كوريا الشمالية "قد تنتهي نهاية ليبيا".

مصدر الصورة Getty Images Image caption تلفزيون في كوريا الجنوبية في سيول يبث نبأ تدمير أنفاق في موقع إجراء التجارب

وقد قتل الزعيم الليبي، معمر القذافي، على أيدي مسلحين في 2011، بعد تخليه عن أسلحة نووية قبل ثماني سنوات.

وقال تشوي، التي كانت ضالعة في عدد من الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة على مدى عقدين، إن كوريا الشمالية لن "تتوسل" من أجل الحوار، وحذرت من أي "مواجهة نووية" إذا فشلت الدبلوماسية.

ودمرت كوريا الشمالية الخميس أيضا، فيما يبدو، أنفاقا في موقع التجارب النووية الوحيد لديها.

وقال صحفيون أجانب حضروا في منطقة بونغي-ري الواقع في شمال شرقي البلاد إنهم شاهدوا حدوث انفجار ضخم. ثم قالت بيونغيانغ بعد ذلك إن الموقع فكك.