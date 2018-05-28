البرق في بريطانيا

  • 28 مايو/ أيار 2018

عواصف رعدية وأمطار غزيرة سقطت على عدد من المناطق في جنوب بريطانيا رافقتها نحو 15 ألف وميض برق أحصتها مصالح الأرصاد الجوية.

  • برق BBC

    هرعت فرق الإطفاء إلى بيت في منطقة إيسيكس فوجدت السقف قد اشتعل كله.

  • وميض Reuters

    حذرت الأرصاد الجوية من فيضانات وأضرار على المباني بسبب البرق، ويظهر هنا وميض في سماء لندن.

  • تاميز PA/TowerRNLI

    وميض البرق فوق نهر التيمز.

  • برق Ems - Hayling Island/@auntymems

    سماء بلون أرجواني فوق جزيرة هيلينغ جنوب انجلترا بينما كانت العواصف الرعدية تضرب المنطقة.

  • برق Jason Arthur

    صورة التقطها جيسون آرثر في غريفساند بمنطقة كنت.

  • برق Ben Hensel

    صورة رائعة من منطقة ويست ويلو التقطها بن هنسل.

  • البرق يلمع فوق محطة كينغز كروس للقطارات في العاصمة لندن @pamelsaurusrex/PA

    البرق يلمع فوق محطة كينغز كروس للقطارات في العاصمة البريطانية.

  • البرق أنار السماء فوق جامع في منطقة دالستون شرق لندن Andrew Lanxon Hoyle/@Batteryhq

    البرق أنار السماء فوق جامع في منطقة دالستون شرق لندن

  • البرق ضرب منطقة ملعب ويمبلي الشهير لكرة القدم في لندن Reuters

    البرق ضرب المنطقة التي يقع فيها ملعب ويمبلي الشهير لكرة القدم شمال غرب لندن.

  • شاطئ بورنموث Steph Walker/@stephawalker84

    شق البرق طريقه بين الغيوم فوق شاطئ البحر في مدينة بورنموث جنوبي إنجلترا.

  • تريدغار Karl McCarthy/@McCarthyKarl

    تلونت السماء الملبدة بالغيوم باللون البنفسجي بفعل أضواء البرق في سماء تريدغار جنوبي إقليم ويلز.