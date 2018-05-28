البرق في بريطانيا
عواصف رعدية وأمطار غزيرة سقطت على عدد من المناطق في جنوب بريطانيا رافقتها نحو 15 ألف وميض برق أحصتها مصالح الأرصاد الجوية.
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BBC
هرعت فرق الإطفاء إلى بيت في منطقة إيسيكس فوجدت السقف قد اشتعل كله.
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Reuters
حذرت الأرصاد الجوية من فيضانات وأضرار على المباني بسبب البرق، ويظهر هنا وميض في سماء لندن.
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PA/TowerRNLI
وميض البرق فوق نهر التيمز.
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Ems - Hayling Island/@auntymems
سماء بلون أرجواني فوق جزيرة هيلينغ جنوب انجلترا بينما كانت العواصف الرعدية تضرب المنطقة.
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Jason Arthur
صورة التقطها جيسون آرثر في غريفساند بمنطقة كنت.
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Ben Hensel
صورة رائعة من منطقة ويست ويلو التقطها بن هنسل.
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@pamelsaurusrex/PA
البرق يلمع فوق محطة كينغز كروس للقطارات في العاصمة البريطانية.
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Andrew Lanxon Hoyle/@Batteryhq
البرق أنار السماء فوق جامع في منطقة دالستون شرق لندن
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Reuters
البرق ضرب المنطقة التي يقع فيها ملعب ويمبلي الشهير لكرة القدم شمال غرب لندن.
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Steph Walker/@stephawalker84
شق البرق طريقه بين الغيوم فوق شاطئ البحر في مدينة بورنموث جنوبي إنجلترا.
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Karl McCarthy/@McCarthyKarl
تلونت السماء الملبدة بالغيوم باللون البنفسجي بفعل أضواء البرق في سماء تريدغار جنوبي إقليم ويلز.
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