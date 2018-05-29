نشر مقطع فيديو لشرطي أمريكي يسدد لكمات لامرأة أثناء اعتقالها

Image caption يظهر الفيديو رجل شرطة وهو يلكم إمرأة على الشاطيء أثناء القبض عليها

فتحت شرطة ولاية نيوجيرسي الأمريكية تحقيقا عقب ظهور فيديو لشرطي يلكم إمرأة في رأسها أثناء اعتقالها.

ونُشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي السبت الماضي ويظهر فيه ثلاثة من رجال الشرطة تابعين لإدارة وايلدوود أثناء القبض على إيميلي واينمان، 20 سنة.

ووجهت إلى إيميلي اتهامات بحيازة مشروبات كحولية على الشاطيء ومقاومة السلطات أثناء القبض عليها في حين أكد مسؤول في الإدارة نقل ضابطين من الثلاثة إلى العمل في وظائف إدارية.

وأظهر الفيديو إيميلي واينمان وهي تُطرح أرضا مرتدية ثوب سباحة على الشاطيء في يوم عطلة رسمية نهاية الأسبوع الماضي، ويجثو فوقها رجال الشرطة بينما هي تحاول ركل ضابط آخر يحكم قبضته على كاحليها.

وظهر في الفيديو أيضا شرطي وهو يوجه عدة لكمات في الرأس لإيميلي قبل أن يمسك برأسها تحت ذراعه ويطرحها أرضا.

وعلت أصوات شهود العيان في الفيديو وهم يحثون إيميلي على التوقف عن مقاومة رجال الشرطة.

وصورت الفيديو إليكسيس هيويت، 19 سنة من ويليامزتاون في نيوجيرسي، التي قالت إنها كانت مع أصدقائها على الشاطيء عندما استيقظت مفزوعة على الفوضى التي عمت المكان عند اعتقال إيميلي.

وأضافت: "بدأت أهتم بالمشهد عندما سقطت على الأرض لأنني استيقظت على صياح من جميع الموجودين فشغلت الكاميرا وبدأت التصوير".

وألقت الشرطة القبض على واينمان ووجهت إليها اتهامات بممارسة سلوك غير لائق بعد اكتشاف حيازتها مشروبات كحولية على الشاطيء. كما وجهت إليها "تهمة مقاومة رجال الشرطة أثناء القبض عليها، والاعتداء على رجال الشرطة بالبصق عليهم".

وقالت شرطة وايلدوود إنها فتحت تحقيقا داخليا فيما فعله رجال الشرطة بعد إطلاعها على التقارير.