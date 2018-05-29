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أطلق رجل النار على اثنين من رجال الشرطة وأحد المارة فأرداهم قتلى قبل أن تقتله الشرطة في وسط مدينة ليج بشرق بلجيكا.

وقالت الشرطة لبي بي سي إنه "جرى تحييد" المهاجم، مشيرة إلى أن الوضع أصبح الآن تحت السيطرة.

وأصيب شرطيان آخران، كما أخذ الرجل امرأة رهينة، وفقا لتقارير في وسائل الإعلام البلجيكية.

ولا تزال التفاصيل تتكشف، ولا يوجد مؤشر حتى الآن على دوافع الرجل.

وقال وزير الداخلية إن مركز الأزمات المتخص بمكافحة الإرهاب يتابع الوضع.

ولا تزال بلجيكا في حالة تأهب قصوى بعد الهجمات التي وقعت في عام 2016 التي أدت لمقتل 32 شخصا، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها. كما شارك متشددون في بروكسل في هجمات باريس عام 2015.

وقال وزير الداخلية البلجيكي يان يامبون إن مركز مكافحة الإرهاب في البلاد يراقب الوضع.