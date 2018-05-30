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طلب قس أمريكي من أتباعه مساعدته بالمال كي يشتري طائرة خاصة رابعة، لأن الرب دعاه لهذا.

وأوضح جيبسي دوبلانتيس أن الرب أبلغه أن يشتري طائرة من طراز (فالكون 7X)، قيمتها 54 مليون دولار.

وذكر دوبلانتيس أنه تردد في الشراء في بادئ الأمر، لكن الرب قال له "أنا لم أطلب منك أن تدفع ثمنها. طلبت منك أن تؤمن من أجلها".

وبالرغم من أن ملكية الواعظين لطائرات خاصة في الولايات المتحدة ليست أمرا نادرا، إلا أن هذه الحالة أثارت جدلا.

وعبر مستخدمو موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الطلب، واقتبس بعضهم آيات من الإنجيل تحذر من الجشع و"الأنبياء الكاذبين"، واقترح بعضهم استخدام النقود لمساعدة الفقراء.

وقال دوبلانتيس في فيديو بموقعه على الإنترنت "لقد استخدمت ثلاث طائرات واستهلكتها لأجل المسيح".

وأضاف "يرى البعض أن الواعطين ليسوا بحاجة لطائرات خاصة، لكني أعتقد أن علينا الوصول إلى كل الأماكن لنشر تعاليم المسيح".

ووقف القس بجانب صورة لأسطوله الجوي، وقال إن الطائرة التي اشتراها قبل 12 سنة لم تعد صالحة، لأنه لم يعد قادرا على السفر في رحلات طويلة، وبالتالي يضطر لدفع الكثير من المال لإعادة التزود بالوقود.

وقال إنه يستطيع باستخدام الطائرة الوصول إلى ما يكفي من أماكن لنشر تعاليم المسيح، معربا عن خشيته من أنه لن يتمكن من فعل هذا باستخدام وسائل نقل أخرى، مثل السيارات أو القطارات.

وفي عام 2015، وصف دوبلانتيس السفر على متن الطائرات التجارية بأنه "يشبه السفر في أنبوب مع الشياطين".