ميلانيا ترامب "تغرد" حول زواجها وصحتها

مصدر الصورة Reuters Image caption لم تحضر ميلانيا يوما للياقة البدنية في البيت الأبيض الأربعاء الماضي

سعت السيدة الأولى بالولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، التي لم تظهر علنا منذ أن خضعت لعملية جراحية خلال الشهر الجاري، إلى دحض الشائعات بشأن حالتها الصحية والعائلية.

وقال منشور على حساب ميلانيا بموقع تويتر: "اطمئنوا. أنا هنا في البيت الأبيض مع عائلتي".

ميلانيا ترامب في المستشفى بعد جراحة في الكلى

هل يشير حضور ميلانيا ترامب منفردة خطاب زوجها أمام الكونغرس إلى خلاف بينهما؟

وأثيرت شائعات خلال العشرين يوما الماضية،نفاها البيت الأبيض، منذ آخر ظهور لميلانيا مع الرئيس دونالد ترامب، خلال استقباله لثلاثة أمريكيين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية.

وعلى موقع تويتر، أشار بعض المغردين إلى أن ترامب هو من كتب التغريدة، التي ظهرت، الأربعاء، على حساب ميلانيا .

وفي الرابع عشر من مايو/ أيار الجاري، أعلن البيت الأبيض أن ميلانيا، البالغة من العمر 48 عاما، ستدخل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في العاصمة واشنطن، من أجل "عملية جراحية لعلاج مشكلة بسيطة في الكلى".

وقال بيان للبيت الأبيض، بعد خروج ميلانيا من المستشفى في العشرين من مايو/ أيار: "الجراحة كانت ناجحة، ولا توجد أي تداعيات".

مصدر الصورة Reuters Image caption حضرت إيفانكا ترامب الحدث في البيت الأبيض الأربعاء، في ظل غياب زوجة أبيها

لكن إقامتها في المستشفى لخمسة أيام، بسبب ما وُصف بأنه جراحة بسيطة، لم تكف لوقف النميمة والشائعات، إذ لم تظهر ميلانيا للعلن منذ ذلك الحين، وكتبت تغريدة واحدة سابقة فقط عن حالتها الصحية.

وسرت شائعات عبر الإنترنت، أكدت أن السيدة ميلانيا عادت إلى نيويورك بصحبة ابنها بارون، أو أنها تتعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر.

مصدر الصورة Reuters Image caption ترامب يمسك بعصا الغولف، خلال حدث الأربعاء في حديقة البيت الأبيض

وبعد غياب ميلانيا عن يوم اللياقة البدنية والرياضة في البيت الأبيض، الأربعاء، وهو حدث كانت تروج له السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما كثيرا، ارتفعت وتيرة الشائعات، ولا سيما بعد إلقاء إيفانكا، ابنة ترامب ومستشارته، كلمة أمام الحضور بدلا من ميلانيا.

وقالت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم ميلانيا، الثلاثاء لصحيفة بولوتيكو: "للأسف نتعامل مع نظريات للمؤامرة طوال الوقت. لا يوجد شيء جديد، إنه مجرد هراء سخيف".

وأضافت: "إنها بخير تماما. غيابها لن أصفه بالطويل. لقد دخلت المستشفى لنحو أسبوع، وهي الآن في المنزل وتتعافى".

وخلال إقامتها في المستشفى، غرد ترامب على موقع تويتر عن حادث إطلاق النار في إحدى مدارس تكساس، وعن نافي سيل الذي كوفئ بميدالية الشرف، وكذلك دعما للجيش بمناسبة يوم الشهداء.

مصدر الصورة EPA Image caption شوهدت ميلانيا (على يسار الصورة) آخر مرة خلال استقبال ثلاثة سجناء أمريكيين سابقين، لدى عودتهم من كوريا الشمالية في العاشر من مايو/ أيار الجاري

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلقت ميلانيا مبادرة بعنوان "كن الأفضل" بهدف تعليم الأطفال الأخلاق.

ومنذ نحو أسبوع، نفى البيت الأبيض مزاعم، بأن السيدة الأولى تعيش بعيدا عن البيت الأبيض لأنها انفصلت عن الرئيس ترامب.

مصدر الصورة AFP

وكتبت صحيفة واشنطن بوست تقارير عن شائعات تفيد بأن ميلانيا تعيش مع والديها في إحدى ضواحي واشنطن.

وقد تبدو مثل هذه النميمة السياسية أمرا معتادا في العاصمة الأمريكية.

وانتشرت مزاعم لا أساس لها من الصحة، في الدوائر الاجتماعية في واشنطن، في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، أفادت بأن الرئيس باراك أوباما رفع دعوى لتطليق زوجته.