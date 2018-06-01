أسود ونمور تفر من حديقة حيوانات في ألمانيا
- 1 يونيو/ حزيران 2018
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هرب أسدان ونمران وفهد من حديقة حيوان في مدينة لونباخ غرب ألمانيا.
ونصحت السلطات المحلية السكان بالبقاء داخل منازلهم والاتصال بالشرطة إذا رأوا أيًا من الحيوانات المفترسة الخمسة طلقاء.
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن دبا قد هرب أيضا لكن تم إطلاق النار عليه.
وذكرت وسائل الإعلام ألمانية أن الحيوانات تمكنت من الخروج بعد أمطار غزيرة وطقس عاصف مساء الخميس.