مصدر الصورة AFP/GETTY Image caption لم يحدد بعد مصدر تفشي المرض بصورة واضحة

لقي خمسة أشخاص حتفهم حتى الآن في تفشي بكتيريا "إي كولاي" على نطاق واسع بالولايات المتحدة من بينها حالات بسبب تناول الخس الرومي والإبلاغ عن إصابة 197 شخصا في 35 ولاية.

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، المعروف اختصارا بـ "سي دي سي"، إن 25 شخصا أصيبوا منذ إصدار بيانه الأخير في 16 مايو/أيّار.

واثنان من الضحايا هما من ولاية مينيسوتا، بينما الآخرون من أركنساس وكاليفورنيا ونيويورك.

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وهذا أوسع تفشٍ لبكتيريا "إي كولاي" في الولايات المتحدة منذ وفاة 200 شخص عام 2006.

ووفقا لأحدث بيان صادر عن وكالة مكافحة الأمراض، أصيب عدد كبير من المرضى بالكتيريا منذ أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عندما كان هذا النوع من الخس لا يزال على أرفف المتاجر.

ويعتقد بأن الخس الروماني الذي يزرع في منطقة يوما بولاية أريزونا هو مصدر التفشي الأخير للبكتيريا، غير أن إدارة الأدوية والغذاء الأمريكية تقول إنه لا أدلة على أن مزارع أو موزع أو منطقة بعينها مسؤولة عن تفشي البكتيريا.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق.

وقالت "سي دي سي" إن بعضا من المصابين لم يتناولوا الخس، لكنهم كانوا على اتصال مع آخرين أصيبوا بالمرض.

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ويمكن أن يسبب الخس عند تناوله الإسهال والقيء وحتى الفشل الكلوي في حالاته الشديدة.

ومن بين المصابين، نُقل 89 شخصًا إلى المستشفى لتقلي العلاج، بينما شُخصت حالة 26 بالإصابة بنوع من الفشل الكلوي يعرف باسم متلازمة انحلال الدم اليوريمي.

كما سجلت وكالة الصحة العامة في كندا إصابة ست حالات ببكتيريا "إي كولاي"، مشيرة إلى وجود "بصمات وراثية مشابهة" للعدوى في الولايات المتحدة.

وبدأ تفشي "إي كولاي" في أبريل/نيسان وأخذ ينتشر في أنحاء الولايات المتحدة.

وسجلت في ولايتا كاليفورنيا وبنسلفانيا غالبية حالات الإصابة.