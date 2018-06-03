معلم أمريكي يواجه السجن بعدما "أطعم جروا لسلحفاة آكلة لحم"

مصدر الصورة Science Photo Library Image caption الحادث لم يكن ضمن نشاطات المدرسة

يواجه معلم في الولايات المتحدة عقوبة السجن بعدما اتهم بأنه أطعم جروا مريضا لسلحفاة آكلة لحم أمام تلاميذه في المدرسة.

وقد أنهيت حياة السلحفاة بعد الحادث، الذي وقع في ولاية أيداهو في مارس/آذار، لأنها تعتبر نوعا خطيرا من السلاحف.

واتهم روبرت كروسلاند رسميا بالتعامل الوحشي مع الحيوانات، وقد تصل العقوبة حال الإدانة إلى السجن 6 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف دولار.

وقالت العديد من وسائل الأمريكية إنها حاولت الاتصال بكروسلاند دون جدوى.

وظهرت حملات تنديد بالمعلم وأخرى مساندة له على الانترنت.

ودعت إحدى هذه الحملات إلى طرده، متسائلة: "هل نريد معلمين يقتلون حيوانات أمام التلاميذ"، واستقطبت 190 ألف توقيع.

ووصفت جمعية أخلاقيات التعامل مع الحيوانات كروسلاند بأنه "شخص متجبر لا ينبغي يسمح بوجوده أمام الأطفال".

وكتبت حملة داعمة لكروسلاند: "نعبر عن مساندتنا للرجل الذي درسنا العلوم بطريقة جديدة، وأحب عمله فعلا". واستقطبت الحملة أكثر من 3700 توقيع أغلبها من زملاء وقدماء التلاميذ، ومن جيران المدرسة.

وقال بعض الداعمين للمعلم إن الجرو كان سيموت على أي حال، وما فعله هو عين الصواب.

ويعتقد أن الحادث وقع بعد أوقات الدراسة وأمام عدد قليل من التلاميذ ولم يكن ضمن نشاطات المدرسة.